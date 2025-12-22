Se acerca el final de Stranger Things: claves previo al estreno de la segunda parte en Netflix

  1. Inicio
Los próximos tres capítulos casi cerrarán la historia sobrenatural creada por los hermanos Duffer, en la que los protagonistas bajan a la dimensión alternativa de Upside Down

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 11:40
El día 25 de diciembre se estrena la segunda parte en la que Netflix ha dividido la quinta y última temporada del fenómeno Stranger Things. Pero, ¿qué debe recordar previo a este acontecimiento? Aquí un resumen en claves.

Foto: Instagram.
Serán tres capítulos que precederán al último -previsto para el 1 de enero-, que cerrarán la historia sobrenatural creada por los hermanos Duffer y en la que los protagonistas bajan a la dimensión alternativa de Upside Down.

 Foto: Instagram.
El final de la primera parte mostró cómo las grietas del Upside Down se abrieron por toda la ciudad. Hawkins ya no es solo un pueblo en peligro: es el campo de batalla.

 Foto: Instagram.
Max sigue con vida... pero no está realmente “bien”. Once logró salvarla, pero Max permanece en coma, ciega y con un estado mental incierto. Su conexión con Vecna podría ser clave para lo que viene.

 Foto: Instagram.
Aunque herido, Vecna sigue vivo. El villano más complejo de la serie aún no ha mostrado todo su poder, y su vínculo con el Upside Down sigue activo.

 Foto: Instagram.
El Upside Down ya no está contenido. Por primera vez, ambos mundos comenzaron a fusionarse, rompiendo el equilibrio que se había mantenido durante años.

 Foto: Instagram.
Once no solo volvió a usar sus poderes, sino que aceptó quién es realmente, sin negar su pasado. Esto marca una evolución emocional clave.

 Foto: Instagram.
Después de varias temporadas separados por ciudades y conflictos, los personajes vuelven a reunirse, lo que anticipa un frente común para el desenlace.

 Foto: Instagram.
Sobrevivir a Rusia dejó huella. Hopper es más vulnerable, pero también más decidido, especialmente en su rol como figura paterna de Once.

 Foto: Instagram.
El rol de Dustin, Steve y Robin sigue siendo esencial. El trío (más Robin) se ha consolidado como el corazón emocional y estratégico del grupo, combinando humor, ingenio y valentía.

 Foto: Instagram.
Las autoridades saben que algo ocurre en Hawkins. El secreto se debilita, y eso podría tener consecuencias imprevisibles.

 Foto: Instagram.
La segunda parte no es solo acción: es el camino directo al cierre de la serie, donde cada decisión, sacrificio y vínculo contará más que nunca.

 Foto: Instagram.
