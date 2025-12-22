  1. Inicio
Recibió 10 impactos de bala: Así era Luis Fernando Vásquez, DJ acribillado en SPS

Como Luis Fernando Vásquez Obregón, de 31 años, fue identificado el hombre que murió acribillado al interior de su vehículo en San Pedro Sula. Aquí los detalles del crimen

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 10:27
El hecho violento ocurrió en el sector de Río de Piedras, en San Pedro Sula. El reconocido DJ, Luis Fernando Vásquez, se trasladaba en su vehículo pick-up Ford F-150.

Se conoció que el joven de 31 años recibió 10 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

La Policía Nacional indicó que Luis Fernando se desempeñaba como DJ y era socio de un centro nocturno de San Pedro Sula.

El joven residía en el sector de Villas del Campo. Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del crimen y no se han reportado personas detenidas.

El vehículo de Luis Fernando Vásquez presentaba varias perforaciones de bala en una de las ventanas.

Luis Fernando fue interceptado por sicarios armados que, sin mediar palabras, le dispararon.

Se conoció que Luis Fernando era hijo de un pastor y sus familiares ya se encuentran en la morgue de San Pedro Sula para retirar el cuerpo.

El joven deja una hija que vivía en Estados Unidos; según sus familiares, él viajaba con frecuencia para visitarla.

Los padres del joven, que están reclamando su cuerpo, aseguraron que él no tenía pareja y vivía solo en San Pedro Sula.

Además, la familia aseguró que era un joven muy tranquilo, sin problemas con nadie y con ganas de independizarse.

