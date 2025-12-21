Shakira suma dos conciertos más en El Salvador: amplía su gira por Centroamérica

"Shakira vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. En una respuesta masiva y extraordinaria del público, las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron en menos de 24 horas, luego de que la venta oficial iniciará el 17 de diciembre", indica la misiva proporcionada por la oficina de prensa de la cantante.