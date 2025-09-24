Cardona en informe del TSC: "Desconocí en todo momento dichas solicitudes, era imposible"

El exfuncionario señaló que, pese a los intentos de la Sedesol por subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica Presidencial (UTP), el acuerdo no se publicó debido a instrucciones superiores.Tras semanas de discusiones, el Congreso Nacional resolvió el impasse aprobando que el remanente del Fondo de Aportaciones Sociales (FAS) de 2023 se incluyera en el Presupuesto General de 2024. Esto permitió a la institución ejecutar los recursos bajo el reglamento de ayudas sociales vigente desde 2022 (Acuerdo Ministerial N° 009-C-SEDESOL-2022).“Al estar programado directamente a la Sedesol, pudimos proceder con el reglamento ya publicado, respaldando cada fondo con la revisión y aprobación del Comité Técnico Interno del FAS”, añadió el exministro, en alusión a los recursos gestionados también por la diputada Cuéllar.El exsecretario reiteró que desconocía las acciones puntuales realizadas en Copán y que su papel se limitaba a dar lineamientos técnicos a la Secretaría. “No participé de dichas acciones ni he tenido comunicación alguna ni con la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/diputada-libre-isis-cuellar-sigue-repartiendo-dinero-escandalo-sedesol-carwash-OK26794479" target="_blank">diputada Cuéllar </a>ni con su equipo”, concluyó.Además del TSC, la presidenta Xiomara Castro ordenó investigar el caso a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero según su titular Sergio Coello, el informe todavía no ha sido concluido.“Seguimos trabajando en el informe que la presidenta Xiomara Castro nos ha requerido en el marco de todo lo que representa la administración de dichos recursos. Hemos avanzado, creo que un 80%, pero no lo hemos concluido”, declaró.