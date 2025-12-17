Donald Trump atacó a los migrantes y al sistema político anterior en su primer discurso

Washington, Estados Unidos.-El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este miércoles el esperado discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses "hemos ido de lo, pero a lo mejor" gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores "cambios positivos" de la historia.

"Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual", dijo Trump en el arranque de su discurso de logros en la Casa Blanca.

Trump contrastó su política migratoria con la de la Administración anterior, a la que acusó de haber "inundado" ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes.