¿Cuál fue la causa de muerte de Catherine O'Hara?

Los Ángeles, Estados Unidos.-Medios internacionales informaron este viernes sobre la muerte de la actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida por su papel en "Mi pobre angelito".
Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la causa de su muerte, sin embargo, según la revista Page Six, la actriz fue trasladada en “estado grave” a un centro asistencial pocas horas antes de fallecer.
El medio detalló que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia desde la residencia de la intérprete a las 4:48 de la madrugada, solicitando atención médica urgente.
Por su parte, la agencia que representaba a la actriz, Creative Artists Agency (CAA), confirmó el deceso y señaló que O’Hara murió “después de una breve enfermedad”, sin ofrecer mayores detalles sobre su condición de salud o las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
En tanto, el portal TMZ informó que, según el audio del despacho de los servicios de emergencia, la estrella de Hollywood presentaba dificultad para respirar antes de ser trasladada a una clínica, donde posteriormente se confirmó su muerte.
Catherine O’Hara fue una de las figuras más queridas de la comedia y el cine contemporáneo, con una trayectoria de varias décadas en televisión y películas icónicas, por lo que la noticia ha generado conmoción entre colegas, seguidores y la industria del entretenimiento.