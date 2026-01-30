¿Cuál fue la causa de muerte de Catherine O'Hara?

Los Ángeles, Estados Unidos.-Medios internacionales informaron este viernes sobre la muerte de la actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida por su papel en "Mi pobre angelito".

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la causa de su muerte, sin embargo, según la revista Page Six, la actriz fue trasladada en “estado grave” a un centro asistencial pocas horas antes de fallecer.

El medio detalló que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia desde la residencia de la intérprete a las 4:48 de la madrugada, solicitando atención médica urgente.