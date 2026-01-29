Grammys 2026: 5 datos que no sabías de esta edición

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Premios Grammy 2026, además de prometer grandes presentaciones y una competencia reñida, también tiene hechos poco conocidos que están dando de qué hablar en la industria musical. Estos son cinco datos que están marcando la histórica ceremonia:

Trevor Noah dice adiós

Noah, conocido como uno de los anfitriones en los premios, se despide. El comediante se presentará por última vez en la gala, cerrando un ciclo de seis años frente al evento y convirtiéndose en uno de los presentadores más constantes en la historia reciente de los Grammy.

Bad Bunny hace historia

Por otro lado, Bad Bunny podría romper una barrera histórica en los premios. El artista tiene la posibilidad de convertirse en ganador de la categoría “Álbum del Año” con una producción completamente en español, esto sería un hecho sin precedentes que reflejaría el crecimiento global de la música latina.

Kendrick Lamar lidera nominaciones

El rapero Kendrick encabeza la lista con nueve nominaciones, posicionándose y consolidando su influencia en la música como uno de los artistas más fuertes de esta edición.

K-pop presente por primera vez

El K-pop también hace historia en las categorías principales. Por primera vez, artistas de pop coreano lograron nominaciones en categorías como: Canción del Año y Grabación del Año, marcando un momento de expansión dentro de la Academia.

Primera nominación del Dalái Lama