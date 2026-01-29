Grammys 2026: 5 datos que no sabías de esta edición

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Premios Grammy 2026, además de prometer grandes presentaciones y una competencia reñida, también tiene hechos poco conocidos que están dando de qué hablar en la industria musical.
Estos son cinco datos que están marcando la histórica ceremonia:
Trevor Noah dice adiós
Noah, conocido como uno de los anfitriones en los premios, se despide. El comediante se presentará por última vez en la gala, cerrando un ciclo de seis años frente al evento y convirtiéndose en uno de los presentadores más constantes en la historia reciente de los Grammy.
Bad Bunny hace historia
Por otro lado, Bad Bunny podría romper una barrera histórica en los premios. El artista tiene la posibilidad de convertirse en ganador de la categoría “Álbum del Año” con una producción completamente en español, esto sería un hecho sin precedentes que reflejaría el crecimiento global de la música latina.
Kendrick Lamar lidera nominaciones
El rapero Kendrick encabeza la lista con nueve nominaciones, posicionándose y consolidando su influencia en la música como uno de los artistas más fuertes de esta edición.
K-pop presente por primera vez
El K-pop también hace historia en las categorías principales. Por primera vez, artistas de pop coreano lograron nominaciones en categorías como: Canción del Año y Grabación del Año, marcando un momento de expansión dentro de la Academia.
Primera nominación del Dalái Lama
Otra de las sorpresas en esta edición 2026 es la nominación del Dalái Lama, una figura espiritual que por primera vez entra en la categoría de audiolibro, convirtiéndose en uno de los casos más comentados e inusuales de la edición. Fue nominado a Mejor Álbum de Audiolibro, Narración y Cuentacuentos por su proyecto Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama
Con estos datos, los premios Grammy 2026 se perfilan como una de las ediciones más comentadas, históricas y diversas de los últimos años, reflejando cambios y evolución en la industria musical.