De Arcángel a Juanes: Artistas que serán homenajeados en Premio Lo Nuestro 2026

Miami, Estados Unidos.- Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales durante la gala de Premio lo nuestro, un espectáculo que reconocerá lo mejor de la música latina el 19 de febrero en Miami, según anunció este lunes TelevisaUnivision. Esta será la primera ocasión en que la cadena de habla hispana entregue estos galardones que rinden homenaje a la trayectoria y el legado de figuras de la música latina. Arcángel será reconocido con el "Premio lo nuestro ícono urbano" por ser "una de las figuras fundamentales en la historia y la evolución de la música urbana", indicó el canal en un comunicado.

El cantante estadounidense, del que destacó "su voz inconfundible, estilo auténtico y visión artística" está además nominado en cuatro categorías de Premio lo nuestro 2026, incluido a mejor artista masculino del año en el género urbano.

Juanes recibirá el "Premio lo nuestro a la trayectoria", en honor a una carrera "marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión con sus raíces". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El cantante colombiano, autor de éxitos como "La camisa negra" o "A Dios le pido", ha sabido cautivar a varias generaciones con su música al tiempo que transmitía mensajes de identidad, sensibilidad y conciencia social al mundo, según la cadena.

Juanes cuenta con dos nominaciones en la gala de este año. El "Premio lo nuestro legado musical" será para la banda mexicana Los Bukis, cuya música "ha acompañado a generaciones enteras y forma parte esencial del patrimonio emocional de la música latina". Los íconos de la balada romántica cuentan con nueve Premios lo nuestro.

El cuarto premio especial, conocido como el "Premio visionario de lo nuestro", homenajeará al maestro Manolo Díaz, considerado por TelevisaUnivision "una figura clave detrás de innumerables carreras, canciones y momentos que marcaron la historia de la música latina".

"Su mirada creativa, intuición artística y compromiso con el desarrollo del talento han dejado una huella profunda en la industria, convirtiéndolo en uno de los grandes arquitectos del sonido que define a la música en español", agregó el comunicado sobre el compositor español. Por último, Paloma San Basilio recogerá el Premio lo nuestro a la excelencia por una carrera de más de cinco décadas durante la que ha vendido más de 16 millones de discos, gracias a "una voz inconfundible que ha marcado la historia de la música en español".

