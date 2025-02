Jorge Ulloa, el productor hondureño que aspira al Premio Lo Nuestro

Tegucigalpa, Honduras.- Como una representación hondureña en la esfera musical internacional, el productor Jorge Ulloa figura en las nominaciones a Premio Lo Nuestro 2025, cuya gala se celebrará este próximo 20 de febrero. El artista capitalino compartió detalles sobre su experiencia durante el último año trabajando con el cantante puertorriqueño Farruko, en un proyecto que ha impulsado su carrera como nunca antes en más de una década.

Bajo el sello de Carbon Fiber Music, Ulloa contribuyó significativamente al éxito de “CVRBON VRMOR”, nominado a Álbum del año. A su vez, piezas dentro del mismo se disputan los galardones a Canción del año y Canción cristiana del año. “Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en el nuevo álbum de Farruko, un material bastante enriquecido musicalmente”, declaró en la entrevista que se extiende a continuación.

Además del agradecimiento que expresa, ¿qué representa este reconocimiento para usted y su carrera? Para mí es una bendición. No me lo esperaba para nada; es decir, me levantaron con la noticia de la nominación ese día. Uno no trabaja pensando en eso, o al menos yo no lo hago. Yo estoy todos los días dándole, dándole y dándole, y que pase lo que tenga que pasar. Me agarró por sorpresa, pero claro que estoy muy feliz. ¿Cuántas canciones de este material cuentan con su colaboración? Son siete. Se me van a escapar los nombres, pero entre las que más me gustan están: “Vive”, “Anda sola”, “Amén” (esta junto a Dalex, que es otro artista urbano bastante reconocido) y por ahí vienen varias. Nosotros teníamos para este álbum 45 canciones listas y solamente salieron 20, así que es “un reguero de canciones”, como decimos acá. ¿Hay más hondureños trabajando con Farruko y junto a usted? Sí. De hecho, nuestro mánager, que es cofundador de la disquera con Farruko, es Frank Miami. Él es hondureño, originario de La Ceiba. También trabaja con nosotros el hermano de Frank, que se llama Rodrigo Reyes. Incluso fue por él que yo entré a la disquera, porque me recomendó con Frank. Aparte, el videógrafo de nosotros, Smalldy, es capitalino. Y el estudio mánager en Los Ángeles también es hondureño. Formamos un equipo culturalmente enriquecido, porque habemos mexicanos, argentinos, dominicanos, panameños y hondureños trabajando juntos.

Usted ha dicho que destaca el valor del trabajo en equipo para alcanzar el éxito. ¿Qué papel ha jugado usted en este caso? Voy a decir algo y espero que no se malentienda: funcionamos como en una maquila, pero no porque las cosas se saquen masivamente, sino que, por ejemplo, éramos cinco productores, a veces dos, trabajando en una canción, dos trabajando en otra, y así. Farru llegaba al estudio, escuchaba conmigo una canción, grababa lo que tenía que grabar, se hacían ajustes y se pasaba a la siguiente. A veces repasábamos los temas hasta diez veces para estar seguros. Y ha sido un esfuerzo en equipo porque lo que se me olvidaba a mí lo recordaba el otro. O, de repente, las ideas frescas. Yo siempre pienso que cinco cabezas piensan mejor que una. Es gente tan importante que sin ellos la nominación no hubiese sido posible. Mencionó que cuando alguien le dijera que los sueños no se cumplen, les mostraría la foto de su nominación. ¿Han dudado mucho de usted y de lo que hace? De hecho, mi peor crítico he sido yo mismo. Desde que comencé, lastimosamente por el contexto en el que crecí, el apoyo ha sido muy poco. Mi sueño yo lo miraba imposible. Pero luego me cambié el chip y en contra de todo pronóstico las cosas se comenzaron a dar. Aprendí a disciplinar el talento que tengo y a tener mucha paciencia, porque hay gente que se desespera bastante, quiere todo ya, y así es como se desmotivan y dejan todo botado. Yo he sido como de “un paso a la vez”.

Son más de diez años dedicados a la música. ¿Qué recuerda cuando se remonta a sus orígenes? Yo comencé muy pequeño. En mi colegio se hacían noches de talento, en las que yo me vestía de rapero e imitaba a raperos que me gustaban en ese momento, como Wisin y Yandel. Tenía como 11 o 12 años. Realmente me gustaba. Y esto fue algo que Dios ya lo tenía predestinado para mí porque en mi familia no hay músicos, hasta donde yo sé. Luego, un amigo me recomendó un programa de producción musical y ahí fue donde comenzó todo. Cuando yo abrí ese programa y escuché que hacía bulla cuando apretaba dos o tres cosas, me dije: “Esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida”. Y fui aprendiendo mucho yo solo. Me metía a YouTube, así aprendí a tocar piano. Y creo que la mayor bendición que Dios me dio fue mi oído. Yo puedo escuchar una canción y saber en qué acordes va. Y no me pregunten cómo, pero lo sé.