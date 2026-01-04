Jennifer y Alejandra: las dos primas de 15 años asesinadas en una aldea de Sulaco, Yoro

Yoro, Honduras.- Dos menores de edad fueron halladas muertas este domingo -4 de enero- y con varios impactos de bala en una zona solitaria de la aldea San Antonio, municipio de Sulaco, departamento de Yoro. El hecho ha causado consternación entre los pobladores de la aldea San Antonio, donde se hallaron los cuerpos sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Archaga Reyes y Alejandra Reyes, ambas de 15 años de edad. Las adolescentes residían en el barrio Cubay, según confirmaron autoridades policiales.

De acuerdo con información preliminar, las jóvenes habían desaparecido desde las primeras horas de este domingo 4 de enero. Sus familiares habían reportado el rapto ante las autoridades competentes. Las menores eran primas, aparentemente, se encontraban juntas cuando personas desconocidas las raptaron y les quitaron la vida de forma violenta. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los cuerpos fueron encontrados en un sector solitario de la aldea San Antonio, varias horas después de que se activara la alerta por su desaparición. Al conocer el hallazgo, agentes policiales se desplazaron al sitio para verificar la información. De inmediato, se procedió a acordonar la escena.