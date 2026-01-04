  1. Inicio
A disparos asesinan a una pareja en el sector Rivera Hernández, San Pedro Sula

Autoridades policiales acordonan la escena para iniciar con las investigaciones y esclarecer el crimen de ambas víctimas; se desconocen sus identidades

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 10:30
Escena donde se encontró el cuerpo sin vida de ambas personas.

Foto: Redes sociales

San Pedro Sula, Cortés.- Una pareja fue asesinada la tarde del sábado—3 de enero— en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, fueron interceptadas y luego atacadas por sujetos desconocidos.

De acuerdo con la información preliminar, los hombres armados, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte; las víctimas no eran conocidas en el sector.

Los residentes relataron que únicamente escucharon una ráfaga de disparos, donde momentos después fueron encontrados los cuerpos de ambas personas en plena calle.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la escena, realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del doble crimen.

