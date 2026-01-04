A disparos asesinan a una pareja en el sector Rivera Hernández, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- Una pareja fue asesinada la tarde del sábado—3 de enero— en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, fueron interceptadas y luego atacadas por sujetos desconocidos.

De acuerdo con la información preliminar, los hombres armados, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte; las víctimas no eran conocidas en el sector.