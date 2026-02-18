El Distrito Central reporta los primeros incendios forestales de 2026

Tegucigalpa, Honduras.-En el Distrito Central ya se registran los primeros incendios forestales, según informaron autoridades ambientales y cuerpos de socorro encargados de combatir estos siniestros.
De acuerdo con el Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF), en su portal oficial se reportan dos incendios forestales en el Distrito Central en lo que va del año 2026
Por su parte, el capitán Oscar Triminio del Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que hasta la semana pasada se contabilizaban tres incendios forestales en distintos puntos del Distrito Central .
“Incendios forestales ya hemos atendido junto a las Fuerzas Armadas alrededor de tres en Tegucigalpa, los cuales han destruido dos viviendas”, detalló el capitán Oscar Triminio.
En relación a este tema, el titular del Comité de Emergencia Municipal, Luis Urrutia, informó que, entre incendios estructurales, de zacateras y forestales, suman 60 emergencias atendidas en las primeras semanas del año.
“Pero todos han sido controlados y sofocados por el C9, el Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía; no tenemos incendios activos en este momento”, aseguró la autoridad municipal.
El entrevistado explicó que la mayoría de los casos han sido pequeños conatos que se han logrado controlar a tiempo, evitando su propagación hacia zonas residenciales o áreas protegidas.
Cabe recordar que la Alcaldía Municipal del Distrito Central lanzó el 12 de febrero una campaña para proteger el bosque, con el despliegue de 400 cuerpos operativos y tecnología especializada.
Las zonas priorizadas en esta estrategia incluyen sectores desde la salida a Danlí, Valle de Ángeles, El Hatillo, salida a Olancho y la salida norte de la capital, considerados puntos críticos cada temporada seca.
Incendios en Honduras
A nivel nacional, el ICF contabiliza tres incendios hasta este 18 de febrero, afectando principalmente zonas de zacateras y matorrales, con una extensión preliminar de 3,432 hectáreas dañadas.
Las cifras contrastan con años anteriores, cuando para esta misma fecha los incendios eran considerablemente mayores en número. En 2022 se registraron 142 incendios con 4,549 hectáreas afectadas; en 2023 fueron 153 incendios y 5,241 hectáreas; mientras que en 2024 se reportaron 182 incendios con 6,176 hectáreas dañadas.
El año 2025 cerró con cifras alarmantes: 1,079 incendios y 48,636 hectáreas afectadas a nivel nacional, lo que marcó uno de los periodos más críticos en materia forestal.
Aunque el 2026 inicia con números bajos, las autoridades advierten que la temporada seca apenas comienza y el riesgo de nuevos incendios sigue latente.