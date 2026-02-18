El Distrito Central reporta los primeros incendios forestales de 2026

Tegucigalpa, Honduras.-En el Distrito Central ya se registran los primeros incendios forestales, según informaron autoridades ambientales y cuerpos de socorro encargados de combatir estos siniestros.

De acuerdo con el Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF), en su portal oficial se reportan dos incendios forestales en el Distrito Central en lo que va del año 2026

Por su parte, el capitán Oscar Triminio del Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que hasta la semana pasada se contabilizaban tres incendios forestales en distintos puntos del Distrito Central .

“Incendios forestales ya hemos atendido junto a las Fuerzas Armadas alrededor de tres en Tegucigalpa, los cuales han destruido dos viviendas”, detalló el capitán Oscar Triminio.

En relación a este tema, el titular del Comité de Emergencia Municipal, Luis Urrutia, informó que, entre incendios estructurales, de zacateras y forestales, suman 60 emergencias atendidas en las primeras semanas del año.