Alcaldía despliega estrategia integral contra incendios forestales en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inauguró este jueves 12 la campaña de prevención y combate de incendios forestales 2026, bajo el propósito de incentivar el cuidado ambiental durante el verano, estación del año que registra un incremento significativo de incendios en la capital. Durante el evento, el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya explicó que la campaña busca reforzar la vigilancia ante el riesgo de incendios en la capital mediante el despliegue de 400 cuerpos operativos en campo, que contarán con tecnología especializada para proteger los ecosistemas de la capitalinos. “Tenemos tecnología, sensores, drones, y un montón de cosas que podemos hacer para mejorar el tema de denuncias, y que la ciudadanía tenga tecnología y herramientas a través de su celular”, explicó. El acto de inauguración reunió a representantes de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Cuerpo de Bomberos, la Fundación Amitigra, el Batallón C-9 del Ejército, la Policía Nacional, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Sistema Nacional de Emergencias 911, quienes expresaron su compromiso de trabajar de manera articulada para enfrentar la temporada crítica.

Durante el evento, Julio Quiñonez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la AMDC, explicó que la campaña nació de una emergencia ambiental que causa la pérdida de cientos de hectáreas a raíz de los incendios que se intensifican durante el verano. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE En especial, Quiñonez apuntó que hasta la fecha ya se reportaron 20 incendios en la capital, lo que genera preocupación entre las autoridades edilicias y cuerpos de cuidado poblacional. Además, recordó que el Distrito Central aún resiente los efectos de los incendios registrados en 2024, año que contabilizó la mayor cantidad de siniestros y una severa afectación en la calidad del aire, con un saldo de 11,545 hectáreas de bosque consumidas por el fuego. “En 2024 fuimos la ciudad más contaminada del planeta, casi 12 mil hectáreas se quemaron, de las cuales 6 mil ocurrieron en la Tigra”, reveló. Sin embargo, amplió que pese a las preocupantes cifras que cerraron el 2024, se registró una disminución significativa de quemas en las áreas verdes del Distrito Central durante 2025; año que registró 3 mil hectáreas consumidas por el fuego, lo que representa una disminución 75% en cuanto al número de siniestros ocurridos en la capital durante año anterior.

Zonas portegidas