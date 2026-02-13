  1. Inicio
Detienen a hondureño que fingió un secuestro tras desviar 500 mil lempiras de la empresa donde laboraba

El hondureño desvió fondos por medio de una empresa fantasma y planeó el engaño del secuestro con el fin de evadir responsabilidades, según la investigación

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 08:43
El hombre de 28 años desvió 500 mil lempiras de la empresa donde laboraba.

 Foto: Cortesía DPI

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un joven en la colonia Policarpo Paz de la capital de Honduras, señalado de fingir su propio secuestro luego de desviar 500 mil lempiras de la empresa donde laboraba.

El detenido fue identificado como Dennis Omar Calix Calix, de 28 años.

Los agentes iniciaron una investigación luego de que en octubre de 2025, el joven solicitó auxilio en un puesto de control fronterizo de El Amatillo, en el sur de Honduras.

El joven relató en ese momento que había sido interceptado por hombres armados que presuntamente lo llevaron en contra de su voluntad, exigiendo información sobre la empresa donde laboraba.

Los agentes iniciaron las investigaciones y determinaron mediante pruebas técnicas y científicas que el hecho fue planificado por el ciudadano, quien habría creado una empresa fantasma para desviar los fondos y simuló el secuestro para evadir sus responsabilidades económicas.

Según las autoridades, el expediente investigativo presentado ante el Ministerio Público indicó que" existen elementos suficientes para poder determinar que esta persona planificó y fingió su propio secuestro y, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, en el artículo 529, se puede determinar que cometió la infracción penal tipificada como simulación de infracción inexistente".

El joven detenido en la colonia Policarpo fue presentado ante los juzgados para que se continúe el proceso en su contra.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

