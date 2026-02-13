Detienen a hondureño que fingió un secuestro tras desviar 500 mil lempiras de la empresa donde laboraba

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un joven en la colonia Policarpo Paz de la capital de Honduras, señalado de fingir su propio secuestro luego de desviar 500 mil lempiras de la empresa donde laboraba.

El detenido fue identificado como Dennis Omar Calix Calix, de 28 años.

Los agentes iniciaron una investigación luego de que en octubre de 2025, el joven solicitó auxilio en un puesto de control fronterizo de El Amatillo, en el sur de Honduras.

El joven relató en ese momento que había sido interceptado por hombres armados que presuntamente lo llevaron en contra de su voluntad, exigiendo información sobre la empresa donde laboraba.