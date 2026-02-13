Romeo Vásquez tras salir de los más buscados: "La verdad siempre encuentra su camino"

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, expresó su alegría y gratitud, luego de que la Secretaría de Seguridad eliminara oficialmente su nombre del listado de los hondureños más buscados por la justicia, donde figuraba junto a peligrosos criminales, y por quien ofrecían una exorbitante recompensa de 35 millones de lempiras. A través de un video difundido en redes sociales, el general en condición de retiro agradeció a Dios y al nuevo gobierno por esta decisión que le permitió salir de la clandestinidad que mantuvo por más de 10 meses. "Ahora que la policía me ha quitado de la lista de los más buscados, le doy gracias a Dios, porque la verdad siempre encuentra su camino", manifestó Vásquez en el clip que circula en las diversas plataformas.

Recientemente, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, que los millonarios ofrecimientos de recompensas —heredados de la gestión anterior de Gustavo Sánchez— entrarían en un proceso de análisis, debido a que la institución no cuenta con los recursos suficientes para sostener tales montos.

Llamado a la justicia