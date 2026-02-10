Alcaldía limpia y refuerza seguridad en túneles peatonales capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que se realizan labores de limpieza en los túneles peatonales ubicados en el bulevar Supaya y el bulevar Centroamérica donde también ya hay seguridad con el fin de proteger a los ciudadanos que los utilizan.
El alcalde municipal Juan Diego Zelaya, informó que se realizaron inspecciones en el túnel peatonal ubicado en las cercanías del Hospital Escuela, donde ya se observan cambios visibles tras la intervención de las cuadrillas de limpieza y pintura.
“Pasé a inspeccionar los avances en el túnel peatonal del Hospital Escuela y me alegra ver el cambio que estamos logrando con las cuadrillas de limpieza y pintura”, expresó el edil, al destacar el trabajo coordinado entre las distintas dependencias municipales.
El alcalde señaló que estas acciones no se limitan únicamente al mejoramiento estético de los túneles, sino que también incluyen un componente clave de seguridad para garantizar tranquilidad a los peatones.
“Pero no solo venimos a dejarlo bonito: estamos monitoreando de cerca la presencia policial para asegurar que cada paso que den aquí sea con total tranquilidad”, afirmó el edil capitalino.
La municipalidad inició una intervención en los túneles ubicados en Emisoras Unidas, Hospital Escuela y Plaza Miraflores, donde se ejecutan trabajos de limpieza general, mantenimiento y pintura, luego de que estos espacios permanecieran en condiciones de abandono.
Según lo informado, tras el inicio de estas acciones, la Policía Municipal mantendrá presencia permanente en estos puntos considerados estratégicos, con el objetivo de reforzar la seguridad de las personas que transitan diariamente por estas vías subterráneas.
“Gracias al liderazgo y a la visión del licenciado Juan Diego Zelaya, a partir de la fecha como Policía Municipal estamos 24-7 en los túneles de Hospital Escuela, Emisoras Unidas y Plaza Miraflores”, detalló por su parte Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal.
El vocero explicó que la primera fase del proyecto comenzó el viernes 6 de febrero a través de la Gerencia de Aseo Municipal, la cual se encargó de realizar una limpieza integral debido al estado de suciedad en el que se encontraban los túneles.
“Anteriormente estaban totalmente abandonados y llenos de suciedad, por eso se inició con la intervención completa de aseo”, agregó el funcionario municipal.
Además, indicó que a partir de esa fecha la Policía Municipal asumió de manera formal la seguridad total de estos espacios, bajo la dirección de César Castellanos, con el fin de brindar protección constante a los usuarios.
“Como Policía Municipal hemos tomado la seguridad completa de estos túneles para poder brindarle seguridad a todos sus usuarios”, puntualizó Esperanza.