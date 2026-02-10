Alcaldía limpia y refuerza seguridad en túneles peatonales capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que se realizan labores de limpieza en los túneles peatonales ubicados en el bulevar Supaya y el bulevar Centroamérica donde también ya hay seguridad con el fin de proteger a los ciudadanos que los utilizan.

El alcalde municipal Juan Diego Zelaya, informó que se realizaron inspecciones en el túnel peatonal ubicado en las cercanías del Hospital Escuela, donde ya se observan cambios visibles tras la intervención de las cuadrillas de limpieza y pintura.

“Pasé a inspeccionar los avances en el túnel peatonal del Hospital Escuela y me alegra ver el cambio que estamos logrando con las cuadrillas de limpieza y pintura”, expresó el edil, al destacar el trabajo coordinado entre las distintas dependencias municipales.

El alcalde señaló que estas acciones no se limitan únicamente al mejoramiento estético de los túneles, sino que también incluyen un componente clave de seguridad para garantizar tranquilidad a los peatones.

“Pero no solo venimos a dejarlo bonito: estamos monitoreando de cerca la presencia policial para asegurar que cada paso que den aquí sea con total tranquilidad”, afirmó el edil capitalino.