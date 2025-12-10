Puente peatonal en salida al sur sigue estancado por cableado eléctrico pendiente

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del puente peatonal en la colonia Germania, al sur de la capital, continúa retrasada debido a la necesidad de reubicar postes y líneas eléctricas que impiden el avance de la obra que debió finalizar hace 11 meses, según la Alcaldía Municipal.
De acuerdo con la licitación LPuNO-004-AMDC-030-2024, el proyecto, valorado en 9.8 millones de lempiras, debía estar concluido en enero de 2025. No obstante, a la fecha, la obra apenas alcanza un 40 % de avance.
La Dirección de Control y Seguimiento de la municipalidad informó que la obra enfrenta retrasos debido a la presencia de postes y cableado eléctrico que obstruyen la edificación del paso peatonal. Por ello, es necesario ejecutar de manera paralela trabajos de alivio eléctrico.
“La intervención resulta necesaria porque las líneas principales de energía atraviesan la zona de construcción. El cambio de alineamiento y de las estructuras eléctricas aún está pendiente de ejecución, situación que debe resolverse para poder avanzar con la construcción de dicho apoyo”, aseguraron las autoridades edilicias.
Por su parte, los pobladores del sector aseguraron a este rotativo que siguen a la espera de la obra que se desarrolla a paso "de cuenta gotas".
"La alcaldía estuvo trabajando un tiempo, pero el cableado eléctrico atenta contra nuestra vida y los mismos trabajadores de la obra, dicen que tienen que arreglar eso, pero desde hace meses es el mismo cuento", aseguró Juana Salinas, pobladora del sector.
Insertidumbre
Pese a que el periodo lectivo ya finalizó, el puente podría beneficiar a más de 700 estudiantes del Instituto Polivalente Germania que divididos en tres jornadas educativas transitan por el sector diariamente.
Reduciendo considerablemente el riesgo de choques, colisiones y atropellamientos en la zona.
"Más de 27,000 vehículos que transitan diariamente por la salida al sur de Tegucigalpa también se verán beneficiados, ya que se reducirá el riesgo de accidentes al proporcionar un cruce seguro para los peatones, evitando posibles colisiones por la falta de dispositivos de seguridad adecuados", explicaron las autoridades edilicias.
Pese a eso, con inconformidad pobladores del sector exigen a la municipalidad agilizar los procesos de reparación.
"Pedimos a la alcaldía y las instituciones correspondientes que pongan en regla los procesos correspondientes para culminar la obra, ya pasaron varios meses desde que la obra comenzó, y la comunidad necesita un paso peatonal", aseguraron vendedores del sector.