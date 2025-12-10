Puente peatonal en salida al sur sigue estancado por cableado eléctrico pendiente

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del puente peatonal en la colonia Germania, al sur de la capital, continúa retrasada debido a la necesidad de reubicar postes y líneas eléctricas que impiden el avance de la obra que debió finalizar hace 11 meses, según la Alcaldía Municipal. De acuerdo con la licitación LPuNO-004-AMDC-030-2024, el proyecto, valorado en 9.8 millones de lempiras, debía estar concluido en enero de 2025. No obstante, a la fecha, la obra apenas alcanza un 40 % de avance. La Dirección de Control y Seguimiento de la municipalidad informó que la obra enfrenta retrasos debido a la presencia de postes y cableado eléctrico que obstruyen la edificación del paso peatonal. Por ello, es necesario ejecutar de manera paralela trabajos de alivio eléctrico.

“La intervención resulta necesaria porque las líneas principales de energía atraviesan la zona de construcción. El cambio de alineamiento y de las estructuras eléctricas aún está pendiente de ejecución, situación que debe resolverse para poder avanzar con la construcción de dicho apoyo”, aseguraron las autoridades edilicias.

Por su parte, los pobladores del sector aseguraron a este rotativo que siguen a la espera de la obra que se desarrolla a paso "de cuenta gotas". "La alcaldía estuvo trabajando un tiempo, pero el cableado eléctrico atenta contra nuestra vida y los mismos trabajadores de la obra, dicen que tienen que arreglar eso, pero desde hace meses es el mismo cuento", aseguró Juana Salinas, pobladora del sector.

Insertidumbre