Paso provisional de la Reynel Fúnez entra en fase final de asfaltado

Tegucigalpa, Honduras.- Los residentes de la colonia Reynel Fúnez y de sectores aledaños continúan recuperando la movilidad tras el colapso de la caja puente ocurrido en octubre, una estructura clave para el tránsito vehicular y peatonal en la zona sur de la capital.

En los últimos días, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó avances en los trabajos de reparación, principalmente con el asfaltado y la limpieza del paso provisional habilitado mientras se ejecuta la obra definitiva.

Mediante una publicación en redes sociales, la AMDC detalló que las labores en la ruta alterna incluyen jornadas de asfaltado, limpieza y nivelación de las superficies para mejorar la circulación.

El ingeniero Benjamín Bustamante, director de Ordenamiento Territorial de la AMDC, aseguró que los trabajos están por concluir.

“El proyecto de emergencia de la Reynel Fúnez consta de la conformación de un paso provisional que en el transcurso de la semana —entre el 24 y el 30 de noviembre— estará finalizada”, explicó Bustamante.