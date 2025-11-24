Paso provisional de la Reynel Fúnez entra en fase final de asfaltado

Tegucigalpa, Honduras.- Los residentes de la colonia Reynel Fúnez y de sectores aledaños continúan recuperando la movilidad tras el colapso de la caja puente ocurrido en octubre, una estructura clave para el tránsito vehicular y peatonal en la zona sur de la capital.
En los últimos días, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó avances en los trabajos de reparación, principalmente con el asfaltado y la limpieza del paso provisional habilitado mientras se ejecuta la obra definitiva.
Mediante una publicación en redes sociales, la AMDC detalló que las labores en la ruta alterna incluyen jornadas de asfaltado, limpieza y nivelación de las superficies para mejorar la circulación.
El ingeniero Benjamín Bustamante, director de Ordenamiento Territorial de la AMDC, aseguró que los trabajos están por concluir.
“El proyecto de emergencia de la Reynel Fúnez consta de la conformación de un paso provisional que en el transcurso de la semana —entre el 24 y el 30 de noviembre— estará finalizada”, explicó Bustamante.
Reconstrucción
Según las autoridades comunales, una vez finalizada la calle provisional, el siguiente paso será la construcción de la nueva caja puente, estructura que colapsó debido a las lluvias y que, durante los últimos 15 días de octubre dejó incomunicados a los vecinos del sector.
Por su parte, residentes del sector aseguraron que sostienen la idea de posibles tomas de carretera, ya que esperan que "los trabajos se hagan en tiempo y forma".
"Decidimos suspender tomas de carretera porque vemos a la alcaldía trabajando, estamos a la espera que se inicie la construcción de la caja puente, y la pavimentación total de la vía; de lo contrarió, tomaremos otras medidas", aseveraron.
Colapso
Las fuertes lluvias que se registraron durante octubre causó que una tubería de agua potable se desacoplara, por lo que el suelo se asentó, y causo el colapso del tramo de la calle principal del sector.
La comuna informó que los equipos municipales instalaron 40 metros de tubería de 60 pulgadas de concreto reforzado en la vía provisional.
La caída del caja puente no solo afecto a los residentes del sector, también paralizó parcialmente el flujo vehícular en el sector de la Reynel Fúnez, Lomas del Sur, Buenos Aires Sur y Dora Asfura, donde transitan un promedio de 10 mil vehículos a diario.