Vehículos de carga pesada también generan tráfico y caos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles de Tegucigalpa colapsan todos los días, sobre todo en las horas pico. En parte se debe a afluencia de vehículos livianos que aumentó considerablemente en los últimos años, pero también al ingreso automotores de carga pesada. Los registros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) indican que hay un parque vehicular de 800 mil en una capital que tiene calles capacitadas para 250 mil carros, lo que se traduce en un caos vehicular. Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central, lamentó que no solo la cantidad de vehículos provoca congestionamiento vial sino también el "irrespeto en horarios de carga y descarga, pero además irrespeto a la autoridad". El funcionario puso de ejemplo a un conductor que en un video se observa realizando maniobras, mientras atrás se veía una fila de carros. "Aunque se pide que no se haga la maniobra, se mete al bulevar a las 5:10 de la tarde un día miércoles y paraliza el tráfico que al final provoca una cola impresionante sin necesidad", lamentó Quiñones. Para él, este caso evidencia cómo el irrespeto a la ley provoca tráfico en la ciudad, mientras que el parque vehicular excede ampliamente la capacidad de las calles.

Sanciones

El Plan de Arbitrios del Distrito Central prohíbe en el artículo 164, numeral E, la utilización de áreas de carga o descarga entre las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche sin la respectiva autorización de la Gerencia del Centro Histórico del Distrito Central.

En caso de incumplimiento, la normativa habla de multas de 600 lempiras cada vez que se requiera, en coordinación con el Departamento de Ordenamiento Vial de la Alcaldía y la Dirección General de Tránsito. En cambio, el artículo 134 establece que realizar la actividad de carga y descarga al margen de lo que dice el reglamento, donde se fijan horarios y la capacidad de los vehículos pesados en el casco urbano. Entre las sanciones está la infracción leve, cuya multa es de 1,200 lempiras por realizar operaciones de carga y descarga provocando ruidos innecesarios y ensuciando la vía pública. También se incluye en la infracción leve el realizar maniobras que detengan la libre circulación al momento de estacionar las unidades, ya sea en la vía pública o en predios privados. Además, se considera infracción leve dificultar la circulación de vehículos y peatones durante las operaciones de carga y descarga, con multa de 1,200 lempiras. La infracción grave tiene un valor de 3,000 lempiras y aplica para quienes realizan operaciones de carga y descarga fuera del horario permitido.

También se sanciona si se realiza fuera del lugar habilitado, si se excede el tiempo autorizado o si se incumplen las condiciones esenciales de la autorización. La infracción muy grave contempla una multa de 6,000 lempiras y corresponde a operaciones con vehículos de más de doce toneladas y media sin autorización especial. También hay sanciones por realizar operaciones en lugares no autorizados, en actividades de construcción sin la debida autorización, o con vehículos que por sus dimensiones no estén permitidos en la zona.

Igualmente, se castiga el uso de autorización expedida a otra persona o la falsificación de autorización o tarjeta expedida por la municipalidad, sin necesidad de decomisar la unidad infractora. Estas medidas no corresponden a la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT), sino que son sanciones que aplican las alcaldías, explicó el subinspector César Aguilar, portavoz de la institución.