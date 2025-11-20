Chinda Díaz: Histórico local sigue en ruinas tras cuatro meses del incendio

Tegucigalpa, Honduras.- El inmueble histórico donde se ubicaba el negocio conocido como Chinda Díaz, está completamente en el abandono y el proceso de restauración que prometieron las autoridades aún no comienza.

Las paredes, que aún están en pie, están deterioradas por las fuertes lluvias de los últimos meses y es lo único que queda tras el voraz incendio que se registró el 22 de julio en la madrugada.

El alcalde capitalino Jorge Aldana prometió que, inmediatamente después de la limpieza, se procedería con la reconstrucción; no obstante, cuatro meses después el edificio está en total abandono.

EL HERALDO consultó a la comuna capitalina por qué las instalaciones siguen abandonadas, la respuesta de la arquitecta Arleny Espinal, gerente del Centro Histórico de la Alcaldía, es que: “Chinda Díaz es un inmueble privado. Por lo tanto, los dueños deben definir cuándo van a restaurar”.

Agregó que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) solo es un apoyo y “se les dio a los comerciantes que perdieron todo en el incendio”.

Por su parte, Rolando Canizales, gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), informó que la institución emite lineamientos para que los propietarios elaboraran una propuesta de restauración. “Esto se hizo una semana después del percance del incendio y hasta el día de hoy los propietarios no se han presentado al instituto”, indicó.