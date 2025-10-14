Dos meses después del incendio, el histórico Chinda Díaz sigue en ruinas

Tegucigalpa, Honduras.- A más de dos meses del voraz incendio que arrasó con varios comercios en el centro histórico de Tegucigalpa, entre ellos el emblemático Chinda Díaz, el edificio permanece en ruinas, sin avances significativos en su restauración.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, prometió apoyo inmediato para su recuperación. Sin embargo, las promesas no se han concretado. Las lluvias recientes han agravado el deterioro: las paredes que aún se mantienen en pie muestran grietas y desprendimientos por la humedad.

Vecinos y comerciantes del sector expresan su preocupación por el abandono del sitio. “Es triste ver cómo se deteriora el inmueble histórico sin que nadie haga nada”, comentó un comerciante cercano a la zona.

Las estructuras de adobe —ya debilitadas por el fuego— están siendo afectadas por la humedad, lo que incrementa el riesgo de colapso y la posible pérdida de un patrimonio cultural irrecuperable.

El merendero Chinda Díaz es considerado un ícono culinario y cultural de Tegucigalpa. Su panadería tradicional, conocida por su pan casero y productos autóctonos, fue por décadas un punto de encuentro y sustento para varias generaciones de capitalinos.