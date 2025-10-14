  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Dos meses después del incendio, el histórico Chinda Díaz sigue en ruinas

A pesar de las promesas municipales, el edificio del centro de Tegucigalpa continúa sin restauración y en riesgo de colapso

  • 14 de octubre de 2025 a las 17:44
Dos meses después del incendio, el histórico Chinda Díaz sigue en ruinas

Los capitalinos lamentan la pérdida del negocio Chinda Díaz original, mientras el edificio permanece en ruinas sin avances en restauración.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A más de dos meses del voraz incendio que arrasó con varios comercios en el centro histórico de Tegucigalpa, entre ellos el emblemático Chinda Díaz, el edificio permanece en ruinas, sin avances significativos en su restauración.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, prometió apoyo inmediato para su recuperación. Sin embargo, las promesas no se han concretado. Las lluvias recientes han agravado el deterioro: las paredes que aún se mantienen en pie muestran grietas y desprendimientos por la humedad.

Vecinos y comerciantes del sector expresan su preocupación por el abandono del sitio. “Es triste ver cómo se deteriora el inmueble histórico sin que nadie haga nada”, comentó un comerciante cercano a la zona.

Las estructuras de adobe —ya debilitadas por el fuego— están siendo afectadas por la humedad, lo que incrementa el riesgo de colapso y la posible pérdida de un patrimonio cultural irrecuperable.

El merendero Chinda Díaz es considerado un ícono culinario y cultural de Tegucigalpa. Su panadería tradicional, conocida por su pan casero y productos autóctonos, fue por décadas un punto de encuentro y sustento para varias generaciones de capitalinos.

"Chinda Díaz", el horno que alimentó a generaciones: entre historia y cenizas

Tras el incendio, el negocio reabrió en un nuevo local frente a la Catedral Metropolitana, en el edificio Midence Soto. Sin embargo, la comunidad lamenta la pérdida del inmueble original, que representaba un vínculo tangible con la historia y la identidad de la ciudad.

EL HERALDO constató que los trabajos de restauración no han comenzado. El edificio solo es uno de varios inmuebles históricos que se deterioran en la capital.

Por su parte, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) refirió semanas después del siniestro que la institución ya había emitido los lineamientos, pero que se esperaba que los propietarios dieran propuestas de restauración con base en los lineamientos.

Treinta días después: Chinda Díaz y El Buen Gusto resurgen de las cenizas

En varias oportunidades, el IHAH ha aclarado que no es responsable de la restauración de un inmueble y que su facultad es emitir lineamientos para su conservación y protección del patrimonio de la nación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias