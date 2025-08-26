Treinta días después: Chinda Díaz y El Buen Gusto resurgen de las cenizas

Después de un mes del voraz incendio que consumió parte del edificio donde funcionaba el histórico negocio de Chinda Díaz y el merendero de El Buen Gusto, sus dueños decidieron reabrir sus puertas a la población.
El tradicional negocio Chinda Díaz, uno de los puntos más emblemáticos del centro histórico de Tegucigalpa, fue el primero en reabrir. Aunque el local en el que ahora opera es distinto, su esencia sigue siendo la misma.
Sus productos más destacados como los Nacatamales, quesadillas, rosquillas y miel ya están de vuelta en la capital y a la disposición de cualquier cliente que los visite.
Su nueva ubicación está en el edificio Midence Soto, justo frente a la catedral San Miguel Arcángel, desde donde destaca un letrero con el conocido e historico nombre "Chinda Díaz".
Denis Nájera, propietario de Chinda Díaz, aseguró que el objetivo es "retomar lo que se perdió y no dejar que la tradición se pierda en la ciudad”. Este negocio tiene más de 90 años de funcionar y de ser un referente.
La historia y esfuerzo emprendedor estuvieron a punto de perderse el pasado 22 de julio, cuando un incendio consumió ocho negocios de ese mismo edificio donde funcionaba Chinda Díaz.
Según Nájera, las pérdidas que les dejo el incendio fueron millonarias, ya que aparte de Chinda Díaz tenía tres negocios más en el edificio. Solo en sus 4 negocios hubo pérdidas de alrededor de 3.2 millones de lempiras.
Pese al duro golpe que sufrieron, el pasado viernes reabrieron sus puertas ofreciendole a sus clientes ese sabor historico: tamales, tustacas, quesadillas, burritas de chicharrón, la miel pura de aveja y más.
Además, los clientes podrán encontrar exquisita panadería, pinol, horchata en polvo, cocoa, rosquillas de cuajada y de quesillo, entre otros artículos que han formado parte de la identidad culinaria del país.
El merendero El Buen Gusto, tampoco se quedó en cenizas. Este martes, la familia Turcios propietaria de la marca, decidió reabrir sus puertas a la población y seguir sirviendo sus comidas caseras que los distingue.
Samuel Turcios, uno de los dueños del merendero, aseguró a EL HERALDO que estaban muy contentos de poder reabrir sus puertas y seguir dandole a la población los platillos que han cocinado por más de 40 años.
El Buen Gusto, al igual que Chinda Díaz, está ubicado en el edificio Midence Soto, a inmediciones de la iglesia Catedral. Este merendero, en específico, se puede encontrar en el tercer nivel, en el área de comidas.
Desayunos, almuerzos y cenas, El Buen Gusto ofrece comidas diversas para cualquier tiempo de comida, sin embargo, según sus dueños, su especialidad y lo más solicitado son las sopas.
El primer El Buen Gusto comenzó a escribir su historia hace más de 40 años, el tiempo y la buena respuesta de la población les permitió expandirse a un segundo local. Todo funcionó bien, hasta hace un mes, cuando un incendio dejó en cenizas todo su esfuerzo.
El incidente los obligó a comenzar desde cero y aunque la pérdida fue dolorosa, el acompañamiento de los clientes, familia y amigos ha sido parte esencial para su resurgimiento.