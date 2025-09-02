  1. Inicio
La restauración del histórico edificio Chinda Díaz sigue paralizada

Los trabajos de restauración del edificio histórico Chinda Díaz permanecen suspendidos. Esto ocurre más de un mes después del incendio que afectó gravemente el inmueble.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 11:48
El Heraldo Videos