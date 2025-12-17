  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

El memorando del CNE que golpea a Libre y al Partido Liberal

Un memorando emitido por el Consejo Nacional Electoral delimitó el alcance de los recuentos de votos en el proceso electoral, aclarando que estos solo se realizarán de forma excepcional y bajo criterios específicos.

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 17:47
El Heraldo Videos