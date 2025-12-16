  1. Inicio
Carlos Bonilla asegura que Codem no descuida sus labores pese a protesta de Aldana

El dirigente del Codem, Carlos Bonilla, asegura que sus actividades no se ven afectadas a pesar de la presencia del alcalde Jorge Aldana en protesta frente al INFOP durante más de una semana.

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 19:41
El Heraldo Videos