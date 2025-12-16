  1. Inicio
Colectivos de Libre protestan frente al Infop al ritmo de la punta

Colectivos del partido Libertad y Refundación se manifestaron frente a las instalaciones del Infop en Tegucigalpa, donde realizaron una protesta acompañada de música de punta, en el marco de la coyuntura política y las movilizaciones convocadas en la capital.

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 19:40
El Heraldo Videos