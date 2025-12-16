  1. Inicio
Comisionada del 911 asegura tener las actas del proceso electoral

La comisionada del Sistema Nacional de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, afirmó que posee las actas electorales y que estas confirman quién ganó las elecciones en Honduras, declaraciones que se dan en medio del clima de tensión política y cuestionamientos al proceso electoral.

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 19:39
