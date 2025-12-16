  1. Inicio
Dirigente de Libre afirma que el ganador no es Nasry Asfura

Melvin Cevallos, dirigente de Libre, reconoce que el pueblo hondureño eligió a un candidato distinto a Nasry Asfura, reafirmando los resultados del proceso electoral y generando debate político en el país.

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 19:42
