Jorge Aldana exige elecciones limpias con pleno respeto a la voluntad ciudadana

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, hizo un llamado a garantizar elecciones limpias, transparentes y respetuosas de la voluntad ciudadana, en medio del clima político que rodea el proceso electoral en Honduras.

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 19:37
El Heraldo Videos