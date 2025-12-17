  1. Inicio
Nuevo atraso del escrutinio especial mantiene en suspenso resultados finales

Policías y militares resguardaron el Instituto Nacional de Formación Profesional, donde el martes se esperaba iniciar el escrutinio especial para revisar al menos 2,792 actas con inconsistencias en el conteo electoral.

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 17:32
