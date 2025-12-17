Resultados elecciones
Renato Álvarez responde a amenazas de Roosevelt Hernández
Cortesía
seguir +
Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 09:12
El Heraldo Videos
Videos
Renato Álvarez responde a amenazas de Roosevelt Hernández
Cortesía
Videos Honduras
Dirigente de Libre afirma que el ganador no es Nasry Asfura
José Valeriano
Videos Honduras
Carlos Bonilla asegura que Codem no descuida sus labores pese a protesta de Aldana
José Valeriano
Videos Honduras
Colectivos de Libre protestan frente al Infop al ritmo de la punta
José Valeriano
Videos Honduras
Comisionada del 911 asegura tener las actas del proceso electoral
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Jorge Aldana exige elecciones limpias con pleno respeto a la voluntad ciudadana
José Valeriano
Videos
Barcelona derrota a Guadalajara en Copa del Rey
Redacción El Heraldo
Videos
Chirinos habla de clásico ante Motagua y de la posibilidad que hay de eliminarlos
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Fuerzas Armadas refuerzan seguridad ante movilización liberal y llegada de Iroshka Elvir
José Valeriano
Videos
Edrick Menjívar revela por qué Troglio lo regañó y el pedido que le hace a presidente del Olancho
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Problemas de Surinam podrían abrir puerta a Honduras en el repechaje rumbo a Qatar 2026
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Tras palabras de Trump, Angélica Álvarez reafirma victoria de Jorge Aldana
José Valeriano