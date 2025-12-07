Matrícula escolar registró apenas un 0.15% de crecimiento respecto al año pasado

Tegucigalpa, Honduras.- La matrícula escolar en Honduras aún no logra alcanzar el número de estudiantes que se registraban antes de la pandemia del covid-19. Este año el sistema cerró con 1,839,924 estudiantes, aunque refleja un leve incremento respecto al número de alumnos que se registraron el año anterior, no se ha logrado llegar a lo 1.9 millones. De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación (Seduc) que conoció EL HERALDO, este año el sistema educativo hondureño recibió a 2,789 estudiantes más que el año pasado, lo que indica un aumento de apenas el 0.15%, frente a los 1,837,135 alumnos registrados en 2024. Los registros que son hasta el 30 de noviembre, es decir, al cierre del ciclo lectivo, señalan que un total de 2,254 son nuevos alumnos de prebásica de 4 y 5 años.

Aunque el dato general representa un ligero crecimiento, la realidad es que el país continúa lejos de recuperar los niveles de matrícula que tenía antes de la pandemia del Covid-19. Russbel Hernández, director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), expresó que el sistema en el indicador de matrícula, la Seduc ha dejado a deber. "No hemos mejorado, estamos igual que el año pasado o antepasado. Es decir, no hemos llegado al 1,900,000. No hemos llegado a los dos millones que tuvimos hace unos años. Evidentemente, esta es una problemática que tenemos que ajustarla", dijo. El nivel de prebásica, el sistema reportó 214,737 menores; por su parte básica (de primero a novenos grado) que es el nivel con mayor cantidad de estudiantes, pasó de 1,399,536 matriculados en 2024 a 1,394,416 en 2025, lo que representa una disminución de 5,120 alumnos. Esos alumnos es el aumento que registra el nivel de media, pasando de 225,116 a 230,771 jóvenes.

Los departamentos de Santa Bárbara, Gracias a Dios, Ocotepeque, Olancho y Yoro son los que registran más alumnos este año; mientras que Francisco Morazán y Cortés, que son los que más población escolar reportan, este año no alcanzaron la matrícula del 2024. En Francisco Morazán se inscribieron este año 1,817 alumnos menos que en 2024, cuando se registraron 323,299 estudiantes; por su parte, en Cortés se inscribieron 323,897 alumnos en 2024, y en 2025 se matricularon 322,965.

Lo que indica unos 932 alumnos menos que el año pasado.

Los factores que siguen afectando la matrícula incluyen la migración irregular, la pobreza extrema, el trabajo infantil y la inseguridad en zonas rurales, señalan expertos. Agregan que detener la caída histórica de la matrícula y evitar que el sistema continúe perdiendo estudiantes año tras año es uno de los principales desafíos que enfrentarán las nuevas autoridades de Educación. Por lo que para el próximo año el reto es retener a los alumnos que continúan en el sistema y recuperar a los que migraron, desertaron o quedaron fuera del aula por barreras económicas y sociales.