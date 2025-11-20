Matrícula en Francisco Morazán cayó en más de 8,000 alumnos en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre del año lectivo 2025, miles de estudiantes de prebásica, básica y media en Francisco Morazán recibieron con orgullo sus certificados, diplomas y títulos en ceremonias de graduación acompañados por sus familias. “Gracias Dios y mi padre y madre por el apoyo incondicional en esta carrera de Informática que culminé en el Instituto Central Vicente Cáceres”, expresó emocionada Mayra Ochoa. Entre lágrimas, la joven añadió: “Le agradezco bastante a mi padre, Carlos Ochoa, y a Carmelinda Alvarado por apoyarme siempre”. Como Mayra, numerosos estudiantes del departamento y del resto del país culminaron sus estudios durante la última semana de noviembre. Sin embargo, la matrícula escolar mostró una disminución en comparación con el año anterior. EL HERALDO tuvo acceso a las cifras oficiales de la Secretaría de Educación, que registró 314,910 estudiantes matriculados en 2025 en los tres niveles en Francisco Morazán. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La cifra representa 8,389 alumnos menos respecto a 2024, cuando se contabilizaron 323,299 matriculados en el departamento.

Onan Cálix, exdirigente magisterial del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), explicó que algunos motivos en la reducción de la matrícula es la inseguridad que vive el país. “La migración de la capital hacia otro país, aquí no es del área rural, sino de Tegucigalpa que salen hacia otro país”, indicó el entrevistado. Otro de los factores es la pobreza, ya que los padres de familia deciden entre comprar un refresco o mandar a sus hijos a la escuela: “esto representa el desayuno, almuerzo y cena, entonces todo eso provoca que los niños y las niñas dejen de ir a la escuela”, consideró. Agregó que la mayor reducción de matrícula se da entre sexto, séptimo, octavo y noveno grado. “por lo tanto no hay analfabetismo porque el alumno logra cursar por lo menos hasta tercer grado”, expresó el entrevistado. “Pero sí hay un rezago escolar, es decir, aquellos estudiantes que tuvieron que haber pasado al grado superior, pero se desertaron y se mantienen en el mismo grado, lo que puede causar un problema en el futuro porque no se logra profesionalizar a la persona”, explicó Cálix. Por otra parte, según datos de la Subdirección de Servicios Educativos de la Departamental de Francisco Morazán, solo en este departamento existen 1,210 centros educativos de prebásica, 1,439 de básica y 476 colegios del nivel medio, haciendo un total de 3,120 centros educativos.

El Distrito Central cuenta con 1,640 centros gubernamentales y no gubernamentales, mientras que municipios como Lepaterique tienen 116 centros educativos con una matrícula de 5,200 niños de prebásica, básica y secundaria para el 2025.