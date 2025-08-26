Más de 600 centros educativos de prebásica y básica rendirán tributo a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con fervor patrio, los estudiantes de nivel prebásica y básica del Distrito Central se preparan para los tradicionales desfiles que recorrerán las principales calles de la capital hondureña. Las autoridades educativas informaron que 611 centros escolares participarán en las celebraciones, distribuidos en 15 distritos, cada uno con rutas específicas para garantizar un desarrollo seguro y ordenado. Los desfiles de educación prebásica se realizarán el 7 de septiembre, mientras que los de educación básica tendrán lugar el 13 de septiembre, en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

Según informó la Subdirección de Servicios Educativos de la Departamental de Francisco Morazán, en este desfile participarán de educación prebásica 307 centros, mientras que en básica participarán 304 para un total de 611 centros.

Rutas de nivel prebásica

El 7 de septiembre, los pequeños de los Distritos Educativos 1, 5 y 10 desfilarán desde la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, recorriendo el bulevar Kennedy hasta Plaza Las Banderas. Los niños del Distrito Educativo número 4 desfilarán desde los Laboratorios Francelia, en la colonia El Pedregal, hasta el Instituto Nido de Águilas, en la colonia del mismo nombre. El Distrito número 6 comenzará su recorrido desde el edificio rojo de la colonia Palmira hasta la Concha Acústica de la Plaza Central Francisco Morazán. Los niños del Distrito 7 iniciarán desde la colonia Torocagua de Comayagüela y finalizarán en el Mall Premier. Por su parte, el Distrito 8 comenzará su desfile en la Estación de Bomberos de la colonia El Carrizal y concluirá en el Mall Premier.

El Distrito 9 iniciará en El Obelisco y finalizará frente a la Escuela de Bellas Artes, en el Parque La Libertad de Comayagüela.

Nivel básica

Los distritos 1, 5 y 10 iniciarán su recorrido frente a la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, tomando como vía principal el bulevar Kennedy hasta llegar a Plaza Las Banderas, donde culminará el desfile con un acto cívico especial. El distrito 4 partirá desde los Laboratorios Francelia, en la colonia El Pedregal, hasta finalizar en el Instituto Nido de Águilas, dentro de la misma colonia. El distrito 6 comenzará frente al edificio rojo, en la colonia Palmira, para concluir en la Concha Acústica de la Plaza Central Francisco Morazán, mientras que los distritos 7 y 8 iniciarán en Torocagua y la Estación de Bomberos del Carrizal, respectivamente, ambos con final en el Mall Premier. El distrito 9 recorrerá la zona del Obelisco y cerrará su recorrido en la Escuela de Bellas Artes, en el Parque La Libertad de Comayagüela. El Distrito Central se llenará de fervor patrio con las familias y los niños que disfrutarán de estos desfiles, recordando el 204.º aniversario de la independencia patria.