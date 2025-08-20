  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios

Durante meses, las estudiantes han dedicado tiempo a ensayos y preparación con el objetivo de ejecutar sus rutinas con excelencia y cautivar tanto al público como a los medios de comunicación

  • 20 de agosto de 2025 a las 09:35
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
1 de 18

Las palillonas del Instituto España Jesús Milla Selva se preparan para brillar en el desfile del 15 de septiembre, con un grupo de 16 jóvenes que combinarán belleza, talento y elegancia en cada paso.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
2 de 18

En el marco de los 204 años de independencia, las alumnas del instituto celebran con alegría y orgullo una de las tradiciones más representativas de las fiestas patrias.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
3 de 18

Rocío Nicolle Panting Borjas, de 17 años, estudia segundo año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
4 de 18

Hillary Juliett Corrales Flores, de 18 años, cursa su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
5 de 18

María Fernanda Rodríguez Posas, de 17 años, está por culminar el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
6 de 18

Suri Fabiana Sandoval Pineda, de 17 años, cursa onceavo grado en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
7 de 18

Cesia Jemima Posadas, de 17 años, avanza en su formación en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
8 de 18

Génesis Samyra Hernández Valle, de 15 años, estudia primer año del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
9 de 18

Valerya Michelle Vásquez García, de 17 años, se prepara para graduarse del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
10 de 18

Génesis Arleth Lalin López, de 16 años, está por finalizar su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
11 de 18

María Fernanda Martínez Pineda, de 15 años, cursa noveno grado.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
12 de 18

Kelly Gabriela Quiróz, de 16 años, estudia su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
13 de 18

Nathali Mariel Casco Domínguez, de 15 años, cursa primer año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
14 de 18

Anny Julissa Uclés González, de 16 años, cursa onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Banca y Finanzas.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
15 de 18

Kelly Gabriela Quiróz, de 16 años, se encuentra en su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
16 de 18

Kimberly Ayleen Chong Pineda cursa el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
17 de 18

Kristel Gabriela Fonseca Ortiz cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios
18 de 18

Ashley Soed Reyes Piloña, de 16 años, culmina su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Cargar más fotos