Con talento y encanto, palillonas del Milla Selva listas para deslumbrar en desfiles patrios

Las palillonas del Instituto España Jesús Milla Selva se preparan para brillar en el desfile del 15 de septiembre, con un grupo de 16 jóvenes que combinarán belleza, talento y elegancia en cada paso.
En el marco de los 204 años de independencia, las alumnas del instituto celebran con alegría y orgullo una de las tradiciones más representativas de las fiestas patrias.
Rocío Nicolle Panting Borjas, de 17 años, estudia segundo año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Hillary Juliett Corrales Flores, de 18 años, cursa su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
María Fernanda Rodríguez Posas, de 17 años, está por culminar el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Suri Fabiana Sandoval Pineda, de 17 años, cursa onceavo grado en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Cesia Jemima Posadas, de 17 años, avanza en su formación en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Génesis Samyra Hernández Valle, de 15 años, estudia primer año del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Valerya Michelle Vásquez García, de 17 años, se prepara para graduarse del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Génesis Arleth Lalin López, de 16 años, está por finalizar su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
María Fernanda Martínez Pineda, de 15 años, cursa noveno grado.
Kelly Gabriela Quiróz, de 16 años, estudia su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Nathali Mariel Casco Domínguez, de 15 años, cursa primer año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Anny Julissa Uclés González, de 16 años, cursa onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Banca y Finanzas.
Kelly Gabriela Quiróz, de 16 años, se encuentra en su último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Kimberly Ayleen Chong Pineda cursa el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Kristel Gabriela Fonseca Ortiz cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Ashley Soed Reyes Piloña, de 16 años, culmina su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.