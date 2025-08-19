  1. Inicio
Ensayos, color y fervor: Instituto España Jesús Milla Selva se alista para desfilar

El instituto número 21 en la lista de centros educativos que desfilarán este 15 de septiembre se prepara para celebrar el 204 aniversario de independencia de Honduras

  • 19 de agosto de 2025 a las 16:35
Palillonas y banda de guerra del Instituto España Jesús Milla Selva ensayan desde hace meses para brillar en el desfile del 15 de septiembre.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con ritmos del folclore nacional interpretados por su banda de guerra y el entusiasmo de sus talentosas palillonas, los estudiantes del Instituto España Jesús Milla Selva, el colegio número 21 de la lista de centros educativos que desfilarán en la capital, se alistan con orgullo para participar en las fiestas cívicas.

Con meses de ensayos, los alumnos afinan cada paso y cada melodía para rendir homenaje a Honduras en su 204 aniversario de independencia.

A pocos días de los desfiles patrios, los jóvenes intensifican su preparación. “Me siento feliz y ansiosa de participar en los desfiles patrios”, expresó Rocío Panting, palillona que cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

El grupo de palillonas está conformado por 16 jóvenes, de entre 15 y 17 años, pertenecientes a diferentes grados académicos. Todas ensayan desde hace cinco meses, de lunes a viernes, soportando el intenso sol con la meta de destacar en el desfile del 15 de septiembre.

El profesor Reyes, director musical de la banda de guerra, informó que se ha preparado un repertorio de 25 canciones: “Admiro mucho a estos jóvenes, porque a pesar de su corta edad, demuestran talento, disciplina y compromiso para presentarse el Día de la Independencia”, afirmó.

El proceso de selección de los integrantes de la banda no tiene restricciones de edad, únicamente se realiza una prueba de aptitud para evaluar el oído musical.

"Me gusta la música y quiero tener la experiencia de participar en un desfile, así que me siento ansioso" manifestó un estudiante que por primera vez está ensayando para tocar el güiro.

El Instituto España Jesús Milla Selva no solo presentará a su banda de guerra y a sus palillonas, sino también una variedad de cuadros artísticos.

Entre ellos, el cuadro de honor, integrado por estudiantes con excelencia académica, quienes portarán con orgullo la bandera nacional y los símbolos patrios durante la marcha.

