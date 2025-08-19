Ensayos, color y fervor: Instituto España Jesús Milla Selva se alista para desfilar

Tegucigalpa, Honduras.- Con ritmos del folclore nacional interpretados por su banda de guerra y el entusiasmo de sus talentosas palillonas, los estudiantes del Instituto España Jesús Milla Selva, el colegio número 21 de la lista de centros educativos que desfilarán en la capital, se alistan con orgullo para participar en las fiestas cívicas.

Con meses de ensayos, los alumnos afinan cada paso y cada melodía para rendir homenaje a Honduras en su 204 aniversario de independencia.

A pocos días de los desfiles patrios, los jóvenes intensifican su preparación. “Me siento feliz y ansiosa de participar en los desfiles patrios”, expresó Rocío Panting, palillona que cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

El grupo de palillonas está conformado por 16 jóvenes, de entre 15 y 17 años, pertenecientes a diferentes grados académicos. Todas ensayan desde hace cinco meses, de lunes a viernes, soportando el intenso sol con la meta de destacar en el desfile del 15 de septiembre.