Netflix anuncia que la temporada 4 de Bridgerton se estrena en enero

"Les dije que hoy los iba a consentir", publicó Netflix en uno de los adelantos de la nueva temporada de Bridgerton, que inaugura una nueva etapa casamentera con la historia de amor de Benedict, el segundo hijo de Lady Violet Bridgerton.
La cuarta temporada de la popular serie llegará en dos partes a la plataforma de streaming: la primera el 29 de enero y la segunda casi un mes después, el 26 de febrero. En total serán ocho episodios.
Esta temporada es la adaptación del tercer libro de la saga literaria de Julia Quinn: "Te doy mi corazón". Netflix se tomó la libertad de dejar en la tercera temporada la historia de Colin y Penélope, que realmente es el cuarto libro: "Seduciendo a Mr. Bridgerton".
La cuarta entrega explora la historia de amor entre Benedict y Sophie Beckett. El objetivo de la temporada de matrimonios de la reina Charlotte es encontrarle pareja al segundo mayor de los Bridgerton, sin esperar este giro tan interesante.
Pero ¿quién es Sophie Beckett?, sin dar muchos detalles, podemos decir que la historia de ella es al estilo de la Cenicienta. Es la hija ilegítima de un Conde, que es tomada como sirvienta por su madrastra.
Sophie se toma la libertad de ir a escondidas al baile de máscaras organizado por Lady Violet, y que para ella es muy importante para dejar en claro las intenciones de casar a su hijo.
Benedict se queda prendado de la joven enmascarada, le pide un baile, pero esta huye dejando en su mano uno de sus guantes. Benedict inicia así la búsqueda de la misteriosa joven.
Como ya se vio desde la primera temporada, esta también tiene sus libertades creativas, como la incorporación de una familia de raíces asiáticas en la historia.
Lo mismo ha sucedido con la bisexualidad de Benedict, que en el libro es algo que no existe, y que Netflix incorporó como parte de su ya conocida política en pro de la diversidad.
Otra libertad es la aparente bisexualidad de Francesca, la gente ha dejado escrito en las redes sociales de la plataforma que ojalá no arruinen esta historia, puesto que la original es una de las más románticas de toda la saga, y que corresponde al sexto de los ocho libros.
Los seguidores de la serie están a la expectativa de esta nueva temporada que promete estar al nivel de la primera, luego de que la gente haya dicho que Netflix no está respetando como debería la historia original de los libros.
Por lo que se ve en el adelanto de Netflix, otro amor se podría estar gestando paralelamente: el de Lady Violet, con el hermano de Lady Danbury, Lord Anderson.
La reina Charlotte tiene altas expectativas sobre la vida amorosa de los Bridgerton, y Penélope parece una parte activa en esta temporada casamentera, desde su rol de escritora como Lady Whistledown.
Si Netflix respeta esta vez el orden de los libros, la historia de Eloise sería la quinta temporada. Esta es una de las historias más disruptivas en la familia de los Bridgerton, y no podía ser de otra manera, con un personaje tan osado como el de ella.