UNAH anuncia transporte gratuito para estudiantes a partir de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, anunció este martes que a partir del 1 de septiembre los estudiantes de Ciudad Universitaria contarán con transporte gratuito, como parte de un plan piloto que busca atender una de las principales problemáticas que enfrentan los universitarios. La medida fue anunciada durante una conferencia. El proyecto tendrá una inversión de 8.2 millones de lempiras del presupuesto de este año, que abarcará todo el periodo hasta el 14 de diciembre, y contempla la habilitación de rutas generales con buses que estacionarán dentro de Ciudad Universitaria.

Además, el rector informó que en este mismo periodo se otorgará a 1,400 estudiantes una tarjeta de 1,500 lempiras mensuales para alimentación, con la que podrán acceder al comedor universitario y al café "Origen 1847". También se destinarán 1,000 tarjetas de 1,500 lempiras para la compra de útiles en las tiendas universitarias, detalló. "Si son estudiantes de derecho pueden comprar un código, un libro, cuadernos. Todo lo que tengamos nosotros a la disposición de la tienda universitaria", dijo.