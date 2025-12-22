Estadio más grande de Centroamérica: Los avances de la construcción del moderno recinto en El Salvador

El Salvador está construyendo uno de los estadios más grandes y modernos del mundo. Te mostramos los últimos avances de la obra.
La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador avanza en el terreno de la antigua Escuela Militar en Antiguo Cuscatlán, con trabajos de cimentación y bases para graderíos bien marcados.
Se proyecta que la obra culmine a inicios de 2027 después de aproximadamente tres años de trabajo
Este estadio tendrá una capacidad para 50,000 espectadores y espacios ampliables para eventos de escala mayor, incluyendo zonas VIP y áreas para prensa y personas con discapacidad.
La inversión en el proyecto superará los $100 millones USD, según anuncios oficiales.
El proyecto es financiado principalmente a través de una cooperación con el gobierno de China, que ha donado fondos para la infraestructura deportiva y otros proyectos asociados.
El costo total de construcción, según fuentes oficiales, ascendería a $500 millones USD en su versión más reciente.
En los últimos meses se han observado excavaciones para estacionamientos con capacidad para alrededor de 2,000 vehículos, parte de la infraestructura complementaria del estadio. Estas obras están en progreso mientras se mantiene la proyección de finalización a principios de 2027
El estadio será la nueva casa de la selección nacional de fútbol, reemplazando al histórico Estadio Cuscatlán, con instalaciones modernas adaptadas a estándares internacionales.
Además de la cancha principal, el proyecto contempla la construcción de canchas auxiliares para deportes como baloncesto y fútbol rápido, ampliando su uso más allá del fútbol tradicional
La inversión proyectada hace de este uno de los mayores proyectos deportivos en Centroamérica.
Las obras estructurales más recientes incluyen avances en las bases para las gradas y zonas de acceso, mostrando progreso tangible en la fase de construcción.
Documentos oficiales señalan que el terreno total para el estadio abarca más de 179,000 metros cuadrados, con áreas planificadas para usos múltiples dentro del complejo deportivo. Esta escala ayuda a justificar la inversión multimillonaria en la infraestructura.
Además del estadio, se prevé la construcción de espacios para eventos, auditorios y áreas comerciales que aumentarán su uso y valor social en la región. La planificación estimada sigue sosteniendo el objetivo de inaugurarlo en 2027
Las autoridades han enfatizado el impacto positivo del estadio en la generación de empleo y el desarrollo urbano del área de Antiguo Cuscatlán durante la fase de construcción. La inversión pública y cooperación internacional alcanzan cifras históricas para el deporte en El Salvador.