Con maleta en mano, viajeros comienzan a abandonar la capital para celebrar la Navidad

Las terminales de buses de la capital comienzan a recibir viajeros a partir de este lunes, previo a las fiestas navideñas, donde todos salen para pasarla con sus seres queridos

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 16:48
1 de 12

Decenas de viajeros cargaron maletas para abandonar la capital y regresar a sus tierras natales para disfrutar de la Navidad en sus acogedores hogares y pueblos. Así se encuentran las estaciones de buses dos días previos a la gran festividad.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
2 de 12

Las terminales de Tegucigalpa y Comayagüela empiezan a recibir a los viajeros este lunes, pues muchos de estos salen a sus lugares de origen para celebrar las fiestas navideñas.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
3 de 12

Sin embargo, en comparación a los años anteriores, las empresas de transporte han presentado una baja, llevando incluso vacías las unidades de transporte. Algunos creen que esta baja podría estar relacionada con el clima de incertidumbre por los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, puesto que aún no se conoce quién ganó los comicios.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
4 de 12

El rubro de transporte interurbano también se queja de la baja afluencia de personas que se dirigen hacia otras ciudades y pueblos del país, como San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, entre otras.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
5 de 12

“Casi no hay movimientos de personas, a veces tenemos que irnos vacíos porque no llegan los pasajeros”, lamentó Jefrin Raudales, empleado de la empresa de transporte Coste Express para San Pedro Sula.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
6 de 12

“Para estas fechas hacen fila los pasajeros para viajar, pero si usted mira esto está solo”, manifestó.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
7 de 12

Aunque son pocos los viajeros este inicio de semana, los transportistas mantienen la esperanza de que en los últimos días mejore la situación y los capitalinos puedan viajar a sus respectivos destinos.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
8 de 12

Con maletas en manos, los capitalinos buscan pasar una Navidad cerca de sus seres amados.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
9 de 12

Otros, por su parte, viajan solos a un destino fuera de su zona, aprovechando las vacaciones y así pasar una Navidad diferente.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
10 de 12

Desde los más pequeños de la casa hasta los abuelos, todos viajan para disfrutar de la Nochebuena y Navidad.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
11 de 12

Los transportistas llenan sus unidades con los "encarguitos" que los capitalinos llevan a sus familiares.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
12 de 12

Se espera que mañana por la mañana más viajeros lleguen a los puntos de buses y salgan hacia sus destinos.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
