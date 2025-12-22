Con maleta en mano, viajeros comienzan a abandonar la capital para celebrar la Navidad

Decenas de viajeros cargaron maletas para abandonar la capital y regresar a sus tierras natales para disfrutar de la Navidad en sus acogedores hogares y pueblos. Así se encuentran las estaciones de buses dos días previos a la gran festividad.
Las terminales de Tegucigalpa y Comayagüela empiezan a recibir a los viajeros este lunes, pues muchos de estos salen a sus lugares de origen para celebrar las fiestas navideñas.
Sin embargo, en comparación a los años anteriores, las empresas de transporte han presentado una baja, llevando incluso vacías las unidades de transporte. Algunos creen que esta baja podría estar relacionada con el clima de incertidumbre por los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, puesto que aún no se conoce quién ganó los comicios.
El rubro de transporte interurbano también se queja de la baja afluencia de personas que se dirigen hacia otras ciudades y pueblos del país, como San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, entre otras.
“Casi no hay movimientos de personas, a veces tenemos que irnos vacíos porque no llegan los pasajeros”, lamentó Jefrin Raudales, empleado de la empresa de transporte Coste Express para San Pedro Sula.
“Para estas fechas hacen fila los pasajeros para viajar, pero si usted mira esto está solo”, manifestó.
Aunque son pocos los viajeros este inicio de semana, los transportistas mantienen la esperanza de que en los últimos días mejore la situación y los capitalinos puedan viajar a sus respectivos destinos.
Con maletas en manos, los capitalinos buscan pasar una Navidad cerca de sus seres amados.
Otros, por su parte, viajan solos a un destino fuera de su zona, aprovechando las vacaciones y así pasar una Navidad diferente.
Desde los más pequeños de la casa hasta los abuelos, todos viajan para disfrutar de la Nochebuena y Navidad.
Los transportistas llenan sus unidades con los "encarguitos" que los capitalinos llevan a sus familiares.
Se espera que mañana por la mañana más viajeros lleguen a los puntos de buses y salgan hacia sus destinos.