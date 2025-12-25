Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad

Alison Mejía y Jimmy Reyes, una pareja de entre 24 y 25 años, fueron asesinados a disparos por sujetos desconocidos en el parque central del municipio de Lejamaní, en el departamento de Comayagua. ¿Qué se sabe antes de lo ocurrido?
Un par de días antes de ser asesinados, Alison, como de costumbre, publicó algunas fotografías junto a su pareja, con quien compartía casi todos los días, según muestra en sus redes.
Tanto amigos como conocidos dijeron las mismas versiones sobre la relación de la pareja, asegurando que ambos eran muy amorosos. Además, lamentaron su muerte.
En su última y más reciente publicación, Mejía publicó una historia, donde aparece su pareja junto a la frase: "Te amo, negro", además de otras fotos que se encuentran en sus redes con mensajes amorosos entre ambos.
El hecho se registró en el parque central de la comunidad, donde la pareja se encontraba disfrutando de la celebración decembrina.
Según los primeros reportes, la pareja fue atacada violentamente a disparos, dejando sus cuerpos en el suelo. Hombres armados llegaron hasta el lugar donde se encontraban y los atacaron sin mediar palabra; luego se dieron a la fuga.
Ambas víctimas murieron de manera inmediata. Conocidos y vecinos del lugar llegaron tras escuchar los disparos, según mencionaron algunos medios de la zona.
Sin embargo, Alison Mejía y Jimmy Reyes ya no presentaban signos vitales, por lo que autoridades policiales y miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento de ambos cuerpos.
: "Dos chavos alegres, eran felices juntos y unos hijos de pu** les fueron a quitar esa felicidad"; "Mi niña hermosa, Dios mío, danos fuerzas para poder asimilar esta lamentable noticia" y "Dios de mucha fuerza a toda la familia en un momento tan difícil, doloroso", son los mensajes en las publicaciones.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, por lo que las autoridades tendrán que investigar el caso, que hoy deja en luto a una familia en época navideña.