  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad

En la madrugada de la Navidad, Alison Mejía y su novio fueron asesinados a disparos por hombres desconocidos cuando se encontraban disfrutando de las fiestas

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 13:52
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
1 de 10

Alison Mejía y Jimmy Reyes, una pareja de entre 24 y 25 años, fueron asesinados a disparos por sujetos desconocidos en el parque central del municipio de Lejamaní, en el departamento de Comayagua. ¿Qué se sabe antes de lo ocurrido?

Foto: Cortesía
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
2 de 10

Un par de días antes de ser asesinados, Alison, como de costumbre, publicó algunas fotografías junto a su pareja, con quien compartía casi todos los días, según muestra en sus redes.

 Foto: Cortesía
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
3 de 10

Tanto amigos como conocidos dijeron las mismas versiones sobre la relación de la pareja, asegurando que ambos eran muy amorosos. Además, lamentaron su muerte.

 Foto: Cortesía
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
4 de 10

En su última y más reciente publicación, Mejía publicó una historia, donde aparece su pareja junto a la frase: "Te amo, negro", además de otras fotos que se encuentran en sus redes con mensajes amorosos entre ambos.

 Foto: Cortesía
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
5 de 10

El hecho se registró en el parque central de la comunidad, donde la pareja se encontraba disfrutando de la celebración decembrina.

 Foto: Cortesía
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
6 de 10

Según los primeros reportes, la pareja fue atacada violentamente a disparos, dejando sus cuerpos en el suelo. Hombres armados llegaron hasta el lugar donde se encontraban y los atacaron sin mediar palabra; luego se dieron a la fuga.

 Foto: Cortesía
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
7 de 10

Ambas víctimas murieron de manera inmediata. Conocidos y vecinos del lugar llegaron tras escuchar los disparos, según mencionaron algunos medios de la zona.

 Sofía Portillo
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
8 de 10

Sin embargo, Alison Mejía y Jimmy Reyes ya no presentaban signos vitales, por lo que autoridades policiales y miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento de ambos cuerpos.

 Foto: Cortesía
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
9 de 10

: "Dos chavos alegres, eran felices juntos y unos hijos de pu** les fueron a quitar esa felicidad"; "Mi niña hermosa, Dios mío, danos fuerzas para poder asimilar esta lamentable noticia" y "Dios de mucha fuerza a toda la familia en un momento tan difícil, doloroso", son los mensajes en las publicaciones.

Foto: Cortesía
Última publicación de Alison Mejía antes de ser asesinada junto a su pareja en Navidad
10 de 10

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, por lo que las autoridades tendrán que investigar el caso, que hoy deja en luto a una familia en época navideña.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos