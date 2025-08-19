Salvador Nasralla se reúne con el padre Leopoldo Serrano tras caminata hasta Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sostuvo una reunión con el padre Leopoldo Serrano, el sacerdote que culminó su caminata desde Santa Bárbara hasta Tegucigalpa.

“Yo no he venido para satanizarlos a ustedes, a ninguno de los cinco (candidatos); los cinco son seres humanos y son especiales”, comentó el religioso en un video publicado en la cuenta de X de Nasralla.

Tras el encuentro, Nasralla expresó: “Gracias al padre Leopoldo por ser una fuerza de paz en nuestro país”.

La reunión se enmarca en la agenda de diálogo que el sacerdote ha impulsado con los principales líderes políticos y autoridades nacionales.