Salvador Nasralla se reúne con el padre Leopoldo Serrano tras caminata hasta Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sostuvo una reunión con el padre Leopoldo Serrano, el sacerdote que culminó su caminata desde Santa Bárbara hasta Tegucigalpa.
“Yo no he venido para satanizarlos a ustedes, a ninguno de los cinco (candidatos); los cinco son seres humanos y son especiales”, comentó el religioso en un video publicado en la cuenta de X de Nasralla.
Tras el encuentro, Nasralla expresó: “Gracias al padre Leopoldo por ser una fuerza de paz en nuestro país”.
La reunión se enmarca en la agenda de diálogo que el sacerdote ha impulsado con los principales líderes políticos y autoridades nacionales.
Gracias al Padre Leopoldo por ser una fuerza de paz en nuestro país. Hoy compartimos una plática sincera sobre el rumbo que Honduras debe tomar.
Les comparto un momento de nuestra conversación, lleno de compromiso y confianza en que juntos vamos a levantar a Honduras.
El lunes 18 de agosto, Serrano se reunió con los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa, donde solicitó que las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre se desarrollen con transparencia y en un ambiente de paz.
Asimismo, adelantó que este martes al mediodía sostendrá un encuentro con la presidenta Xiomara Castro en Casa Presidencial.
Entre los próximos encuentros políticos, Serrano anunció una reunión con Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre).
El primer candidato presidencial en reunirse con el sacerdote fue Mario “Chano” Rivera, quien acudió a su encuentro el pasado 14 de agosto.