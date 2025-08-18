Xiomara Castro recibirá este martes al padre Leopoldo Serrano en Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada del padre Leopoldo Serrano a la capital, después de diez días de caminata, fue recibida con muestras de apoyo por parte de la población hondureña.

Entre quienes salieron a su encuentro estuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien expresó su respaldo y agradeció el esfuerzo del religioso para contribuir al diálogo.

El líder espiritual se encuentra actualmente en Tegucigalpa, donde este lunes a las 2:00 de la tarde sostendrá una reunión en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, para abordar temas relacionados con las próximas elecciones en Honduras.

Serrano adelantó que mañana, martes, al mediodía tendrá un encuentro en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro.