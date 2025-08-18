Xiomara Castro recibirá este martes al padre Leopoldo Serrano en Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada del padre Leopoldo Serrano a la capital, después de diez días de caminata, fue recibida con muestras de apoyo por parte de la población hondureña.
Entre quienes salieron a su encuentro estuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien expresó su respaldo y agradeció el esfuerzo del religioso para contribuir al diálogo.
El líder espiritual se encuentra actualmente en Tegucigalpa, donde este lunes a las 2:00 de la tarde sostendrá una reunión en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, para abordar temas relacionados con las próximas elecciones en Honduras.
Serrano adelantó que mañana, martes, al mediodía tendrá un encuentro en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro.
“Mañana (martes) a mediodía tendré una reunión en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro”, confirmó el religioso.
Entre los puntos que discutirá con la mandataria figuran el diálogo, la paz y la seguridad del país.
Desde el 8 de agosto, el padre Leopoldo emprendió una caminata hacia la capital con el objetivo de promover el diálogo y el entendimiento entre los líderes políticos del país.
“Hasta el momento no me han confirmado los candidatos aspirantes”, informó el franciscano.
Es importante resaltar que el padre Leopoldo, líder de la parroquia San Roque en Santa Bárbara, ya había realizado una caminata similar en junio de 2024, cuando recorrió el trayecto desde ese departamento hasta Tegucigalpa.
En aquella ocasión, solicitó al Gobierno apoyo para los damnificados de la aldea La Reina, en el municipio de Protección, afectados por las tormentas Eta e Iota.
De esta manera, esta es la segunda vez que el líder espiritual realiza una caminata con el propósito de impulsar objetivos sociales y de unión en la sociedad hondureña.