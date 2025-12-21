  1. Inicio
Condepor interviene cancha "Dientes de Leche" para instalar grama sintética

Condepor inicia la instalación de grama sintética de alta calidad en la cancha "Dientes de Leche" del Complejo Azcona para potenciar el fútbol infantil

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 13:43
Inician los trabajos de instalación de césped sintético en la cancha infantil 'Dientes de Leche' del complejo José Simón Azcona, bajo la gestión de Condepor.

 Fotos: Condepor
Las autoridades han comenzado formalmente a instalar grama sintética en la cancha infantil 'Dientes de Leche'. Esta obra representa una mejora significativa para las instalaciones de formación deportiva en el Complejo Azcona.
El proyecto consiste en instalar un revestimiento avanzado y fiable, diseñado específicamente para garantizar el bienestar de los niños.
La iniciativa tiene como finalidad asegurar espacios apropiados para el desarrollo de habilidades futbolísticas desde la infancia.
El nuevo revestimiento sintético de alta gama garantiza que el espacio para niños soporte un uso intensivo y constante durante todo el calendario.
Así se minimizan los riesgos físicos y se asegura que los pequeños disfruten de una mejor experiencia al practicar deporte.
La cancha fue creada para ser el lugar ideal donde los niños y niñas comiencen su camino en este deporte.
El propósito fundamental es promover la actividad física, el sano esparcimiento y la formación ética desde la infancia.
Con esta renovación, el complejo suma nuevas y mejores instalaciones diseñadas específicamente para el desarrollo del deporte infantil.
De este modo, el entrenamiento de los más pequeños se consolida como un eje fundamental en los planes de crecimiento atlético.
La disponibilidad de espacios seguros y actualizados constituye un pilar básico en el proceso de formación integral de la niñez deportista.
Iniciativas como esta consolidan la voluntad de potenciar la actividad física desde sus etapas más elementales.
