Acompañante que llegó deportado junto a Darwin Urbina desapareció tras su crimen en hotel de SPS

La Nochebuena, un día antes de la Navidad, Darwin Urbina llegó a hospedarse en un hotel de San Pedro Sula para luego continuar su ruta hacia su destino: volver a ver a su familia tras 13 años viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, fue asesinado horas antes de poder concretar su reencuentro. ¿Con quién estaba?
Darwin Yassir Urbina Meza, un padre originario del caserío El Coyolar número 1, Yoro, fue asesinado en un hotel de San Pedro Sula menos de 24 horas después de haber sido deportado desde Estados Unidos, lugar donde se encontraba su pareja e hijo, según muestra en sus redes.
Aunque el joven tristemente fue deportado, su principal emoción era reencontrarse con su madre y sus hermanos, quienes lo esperaban tras 13 años de separación. Todos los planes fueron truncados tras su muerte.
Según informó Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, Darwin "habría regresado al país en calidad de repatriado junto a dos personas más, quienes ingresaron a este hotel de San Pedro Sula".
Reveló que "desafortunadamente una de las personas que lo acompañaba lo atacó con arma blanca y le quita la vida. Estamos en el proceso de ubicación de quién sería el responsable para hacer la detención respectiva".
El cuerpo de Urbina fue encontrado luego de que el personal del hotel alertara a las autoridades después de que Urbina no respondió a los llamados de rutina. Al ingresar a la habitación, lo encontraron con múltiples heridas.
Se están revisando las cámaras de seguridad del hotel para determinar cómo se dieron los hechos y dar con los responsables, pues ninguno de los que lo acompañaban se encontraban tras el hallazgo de su cuerpo.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula, donde los familiares esperan su entrega para darle sepultura en Yoro.
Amigos y conocidos de Urbina expresaron su consternación y pidieron a las autoridades investiguen y den con los responsables.
Lesther Ramos, amigo del joven, lamentó: “ 13 años trabajados y no volvió a ver a mamá y a sus hermanos”.