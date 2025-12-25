Más allá del árbol y Santa: cómo recibieron la Navidad los diferentes países del mundo

Un hombre vestido como Papá Noel sostiene globos este miércoles, durante las celebraciones navideñas en Lakatia (Siria). Los cristianos de Siria celebran el nacimiento de Cristo un año después de que Bashar Assad huyera y la oposición siria tomara el control del país.
Millones de ucranianos pasaron la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero después de otro ataque ruso masivo contra la infraestructura energética de Ucrania
Muchas familias acuden a las tumbas de sus seres queridos, caídos en la Guerra contra Rusia, para pasar un tiempo juntos en Navidad y dejar regalos simbólicos este jueves, en Leópolis (Ucrania). Ucrania celebró este jueves su cuarta Navidad en guerra entre ataques rusos y con escasas esperanzas de paz, mientras aguardaba la respuesta oficial de Moscú al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto elaborado por Kiev y Washington.
Los miembros del club «Berlin Seals» asisten al tradicional baño navideño en el lago Oranke, en Berlín, Alemania, el 25 de diciembre de 2025. La mayoría de ellos, vestidos con trajes de baño, trajes típicos de la temporada o, al menos, gorros de Papá Noel
El papa León XIV recordó este jueves el sufrimiento de los habitantes de Gaza y el de los desplazados y refugiados en cada continente, así como el de los miles de personas sin hogar en las ciudades, en la homilía de la misa de Navidad que se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro después de más de 30 años.
Voluntarios surcoreanos disfrazados de Papá Noel lanzan sus sombreros al aire durante un evento benéfico de Nochebuena en Seúl, Corea del Sur, el 24 de diciembre de 2025. La Fundación de la Juventud de Corea organizó el evento, en el que se entregaron regalos a 1.004 niños desfavorecidos.
Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro hablando durante un acto de gobierno este martes, en Caracas, Venezuela.
Personas observan un escaparate con artículos navideños a la venta en Teherán, Irán, este martes. Aproximadamente 150.000 cristianos viven en Irán, siendo los armenios la mayoría. Celebran la Navidad en iglesias y en privado, en sus hogares. Algunas familias musulmanas también han adoptado algunas tradiciones navideñas, comprando regalos e incluso árboles de Navidad para que sus hijos los disfruten.
El aumento de los precios, el alza del dólar y la presión de las compras de la temporada configuran una atípica Navidad en Venezuela, que comenzó localmente el pasado 1 de octubre por orden de Nicolás Maduro en medio de un imponente despliegue militar ordenado por Estados Unidos en aguas próximas al país suramericano.
Miles de personas, tanto adultos como jóvenes y niños, muchos de ellos ataviados con el tradicional traje de casero, han recibido esta tarde en Pamplona al Olentzero, al que han acompañado en su alegre recorrido por las calles de la ciudad.