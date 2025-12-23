  1. Inicio
El periodista Roberto "Faco" Rivera anuncia que ha superado el cáncer

El comunicador oriundo de la ciudad de El Progreso, Yoro, Roberto Rivera, más conocido como "Faco", anunció a través de sus redes sociales que ha superado el cáncer

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 11:05
Roberto Rivera, un chico estudiante de la carrera de periodismo y creador de contenido para las redes sociales, fue diagnosticado con cáncer.

Rivera es más conocido por "Faco", fue diagnosticado con cáncer testicular, el cual se forma en los testículos y que puede aparecer más comúnmente en hombres jóvenes y de mediana edad.
Tras semanas de lucha, de mucha lucha constante en centros médicos, ha anunciado que venció el cáncer.
"Mucho gusto, yo soy 'Faco' y vencí el cáncer, sí, loco. Me complace anunciarle con mucha gratitud que he llegado al final de mi tratamiento después de más de 150 horas de quimio"
"De caidas, de dolores, de noches largas y de mañanas valientes, hoy puedo decirles una sola cosa, lo logramos"
"Realmente todo comenzó el día que les conté que comenzaba esta lucha, ese día recibí un enorme privilegio, el apoyo de todos ustedes"
"De verdad, gracias eternas por estar. Aquel día les prometí que no solo quería sobrevivir, que quería vivir y así fue"
"Viví cada instante, cada lágrima que cayó sin avisar, cada noche de ansiedad, cada día bueno y cada día dificil"
"Porque cuando todo invitaba agachar la cabeza, yo elegí seguir contando historia, elegí seguir grabando, elegí hablando de fútbol, de la vida, de lo que duele, de lo que salva y en un acto de inmenso amor, Dios se manifestó"
"En las decisiones y en el trato de un gran cuerpo médico, así que si hoy me ves sonreir no es porque todo esté perfecto, es porque entendí algo simple y poderoso"
"Y esque hay dos vidas, la primera es la que vivimos sin pensarlo y la segunda comienza el día que entendemos que vida solo hay una"
"Yo hoy estoy acá, presente, agradecido, con fe, con humor y con historias por contar"
"Así que si hoy estás pasando un momento duro, con todo el amor del mundo te digo algo, no estás solo"
"Permitite sentirlo todo, pedí ayuda, aferrate a la fe, a las personas que te aman y a las pequeñas cosas que te mantengan en pie, paso a paso también es avanzar.
"Así que mucho gusto, yo soy 'Faco', y gracias a Dios, sigo viviendo", comentó en un video en sus redes.
