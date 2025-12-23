Trump voló al menos 8 veces en el avión privado de Epstein, según nuevos archivos del caso

Redacción Internacional.- El presidente estadounidense, Donald Trump, voló al menos ocho veces junto al pederasta Jeffrey Epstein en el avión privado de éste en la década de 1990, incluida una ocasión en la que viajó únicamente con él y con una joven de 20 años. Así lo indica una nueva tanda de miles de archivos inéditos sobre el caso de Epstein que el Departamento de Justicia de EE.UU, publicó la tarde de este lunes, pero que parece haber borrado posteriormente, y que el diario The Washington Post consiguió descargar antes de que dejaran de estar disponibles. Al contrario que los publicados el pasado sábado, los nuevos archivos incluyen varias menciones a Trump, quien ha tratado de distanciarse lo máximo posible de Epstein y sus crímenes, informa este martes el diario estadounidense.

"Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)", escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, que está incluido en los archivos. Trump voló en ese avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996, escribió el fiscal, quien precisó que ese periodo encaja con el investigado dentro de las pesquisas sobre la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que coincidió con el ahora presidente en al menos cuatro de esos vuelos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En algunos casos, añadió el fiscal, quienes viajaban en el avión podían servir como testigos en el caso contra Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Pistas del FBI y una citación a Mar-a-Lago