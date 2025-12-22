Al menos un muerto por fuerte tormenta en California que se extenderá hasta la Navidad

California, EE UU.- Al menos una persona murió debido a las intensas lluvias que afectan a California, y que se esperan se intensifiquen en los próximos días, lo que ha obligado a las autoridades meteorológicas a emitir alertas por posibilidad de inundaciones y deslaves que podrían golpear a la mayoría del estado. Un río atmosférico que afecta el norte del estado se cobró su primera víctima mortal, en Redding, una ciudad cercana a la capital de California, Sacramento, donde los bomberos y la policía han realizado decenas de rescates acuáticos debido a las inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo este lunes en un comunicado que "se esperan inundaciones en zonas urbanas y arroyos debido a las fuertes lluvias", en el área de la Bahía. Se pronostican tormentas hasta Navidad, lo que probablemente causará más inundaciones en algunas zonas ya afectadas por las lluvias a medida que aumente la acumulación de agua. El panorama no es mejor en el sur del estado, que espera que las tormentas se desplacen hacia esa región, donde se prevén fuertes precipitaciones en Los Ángeles y San Diego. El NWS ha emitido una alerta de inundación para gran parte del sur de California, que entrará en vigor el martes por la tarde, con pronósticos de que la intensidad de lluvia alcance una pulgada (2,54 centímetros) por hora, lo que podría marcar récords en acumulación. También se esperan fuertes vientos con ráfagas de entre 64 y 96 kilómetros en los condados de Los Ángeles y Ventura.