Cristina Fernández sigue ingresada en un hospital tras una intervención por apendicitis

Buenos Aires, Argentina.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) continúa ingresada este lunes en un hospital de Buenos Aires tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis y atraviesa su recuperación "sin complicaciones", según un comunicado del Sanatorio Otamendi. "Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaie peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento", expresó el mensaje del centro de salud en el que Fernández permanece desde el sábado.

La actualización del cuadro de la expresidenta explicó que "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente". Fernández salió hacia el sanatorio el sábado, primera salida que realiza desde junio pasado, fecha desde cuando cumple en su domicilio una pena a seis años de prisión. Ese día fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina por recomendación médica debido un agudo dolor abdominal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La exmandataria fue luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla. Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la pena en su contra debió recibir una autorización judicial. Un grupo de personas simpatizantes de la organización política peronista La Cámpora, muy cercana a la expresidenta, se instaló el sábado por la noche frente al Sanatorio Otamendi para brindarle su apoyo, junto a una bandera que decía "Nunca caminarás sola".